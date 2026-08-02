Beğenilmedi ama yok satıyor. Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce çılgınlığı

Ferrari'nin elektrikli otomobil dönemini başlatan Luce modeli, resmi teslimatlar başlamadan önce yoğun taleple gündeme geldi. Çin'den gelen bilgilere göre, model için ayrılan 2026 üretim kapasitesi tamamen dolarken, 2027 yılı sipariş defteri de kapanmak üzere. Yani yeni siparişler 2028 yılına sarkabilir.



Gelen bilgilere göre bu durum, Ferrari'nin ilk elektrikli otomobiline yönelik ilginin özellikle tüm dünyada olduğu gibi Çin pazarında da oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.



Oysa model tasarımı ile oldukça tepki çekmişti. Ayrıca Çinli markaların daha performanslı ve teknolojik donanıma sahip ve fiyatları Luce'den daha uygun olan birçok modeli bulunuyor.



Bu da Ferrari markasının hala bir statü sembolü olduğunu gösteriyor ve ne kadar tartışmalı modeller üretse de zenginler için ilgi odağı olmaya devam ediyor.



Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Çin'de lüks elektrikli modellere yönelik talebin güçlü seyretmesi, Ferrari'nin yeni modeline de olumlu yansımış görünüyor.