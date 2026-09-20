Bir marka daha geri adım attı: Fiziksel düğmeler otomobillere geri dönüyor

Otomobil üreticilerinin son yıllarda benimsediği sade ve büyük ekranlı iç mekan tasarımları, yerini daha dengeli bir kullanım anlayışına bırakıyor. Klima sıcaklığından ayna ayarlarına kadar birçok işlevi ekran menülerine taşıyan Volvo da fiziksel kontrollere dönüş hazırlığı yapan markalar arasına katıldı.



Volvo Tasarım Direktörü Thomas Ingenlath, müşterilerin ve otomobil basınının ekranlara aşırı bağımlı kokpitlerden memnun olmadığını kabul etti. Ingenlath’a göre gelecekteki Volvo modellerinde dijital ve fiziksel kontroller arasında daha kullanışlı bir denge kurulacak.



EKRANLAR KALDIRILMAYACAK



Volvo’nun yeni tasarım anlayışı, eski otomobillerdeki gibi gösterge panelinin tamamını düğmelerle doldurmayacak. Büyük bilgi-eğlence ekranları kullanılmaya devam edecek ancak sürekli ihtiyaç duyulan temel işlevler için fiziksel kontrol sayısı artırılacak.



Ingenlath, ekranların değişken bilgi göstermek ve menüler arasında geçiş yapmak için uygun olduğunu düşünüyor. Buna karşılık sürücünün sık kullandığı ve ekranda sürekli görünmesi gereken bir işlevin dokunmatik menü içerisine yerleştirilmesini doğru bulmuyor.



Bu yaklaşım klima ayarları, ses seviyesi, cam buğu çözme ve bazı sürüş işlevlerinin yeniden fiziksel düğmelere taşınabileceğini gösteriyor. Volvo henüz hangi kontrollerin ekran dışına çıkarılacağını veya ilk uygulamanın hangi seri üretim modelde kullanılacağını açıklamadı.



Markanın EX30 ve EX90 gibi yeni elektrikli otomobillerinde neredeyse hiç fiziksel tuş bırakılmadan birçok kontrol merkezi ekrana taşınmıştı. Özellikle EX30’da hız göstergesinin bile merkezi ekranda bulunması, klima ayarları, ayna ayarları ve hatta torpido gözünün açma düğmesi bile farklı menüler üzerinden yapılması eleştirilmişti.



YENİ TASARIM ANLAYIŞI 2027’DE GELECEK



Volvo, yenilenen tasarım dilinin ilk ipuçlarını 2027 yılında tanıtacağı konsept otomobille verecek. Bu tarih aynı zamanda markanın kuruluşunun 100. yılına denk geliyor.



BAŞKA MARKALAR DA BENZER KARARI ALDI



Fiziksel düğmelere dönüş konusunda en net açıklamalardan biri Volkswagen’den geldi. Marka, gelecek modellerinde ses seviyesi, kabin sıcaklığı, fan hızı ve dörtlü ikaz lambaları için doğrudan erişilebilen düğmeler kullanacağını duyurdu.



Volkswagen ayrıca direksiyon üzerindeki eleştiri alan dokunmaya duyarlı yüzeyleri de klasik düğmelerle değiştirmeye başladı.



MERCEDES DİREKSİYON TUŞLARINI YENİDEN TASARLADI



Mercedes-Benz de dokunmaya duyarlı direksiyon yüzeylerinden geri adım atan üreticiler arasında bulunuyor. Yeni CLA ve elektrikli GLC’de kullanılan direksiyon simidinde fiziksel düğmeler, döner kumandalar ve basılabilen tuşlar yeniden yer alıyor.



Şirketin topladığı kullanım verileri, sürücülerin bazı işlevlerde fiziksel kontrolleri tercih ettiğini gösterdi. Bu nedenle yeni direksiyon tasarımı zamanla markanın diğer modellerine de uygulanacak.



HYUNDAİ DÜĞMELERİ TAMAMEN KALDIRMAMIŞTI



Hyundai, ekran odaklı tasarımlar yaygınlaşırken fiziksel kontrolleri koruyan markalardan biri oldu. Şirket, sürücülerin hareket halindeyken klima ve ses sistemi gibi işlevleri daha kolay kullanabilmesi için temel düğmeleri ekranlardan ayrı tutmaya devam ediyor.



FERRARİ MEVCUT OTOMOBİLLERİ BİLE DÖNÜŞTÜRÜYOR



Ferrari, fiziksel kontrollere dönüşü yalnızca yeni modellerle sınırlamayan üreticilerden biri. Marka, direksiyon üzerindeki dokunmaya duyarlı yüzeyleri nedeniyle eleştirilen Purosangue ve 12Cilindri için fiziksel düğme dönüşümü sunmaya başladı.



Yetkili servislerde gerçekleştirilen işlemle direksiyonun orta bölümü değiştirilerek dokunmatik kumandaların yerine gerçek düğmeler takılabiliyor.



GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ DE ÜRETİCİLERİ ETKİLİYOR



Üreticilerin kararında müşteri şikayetlerinin yanı sıra sürüş güvenliği de etkili oluyor. Dokunmatik ekranlarda basit bir işlevi değiştirmek için alt menülere girilmesi, sürücünün gözünü daha uzun süre yoldan ayırmasına neden olabiliyor.



Euro NCAP’in 2026 döneminde devreye aldığı değerlendirme kriterleri de temel sürüş ve güvenlik işlevlerinin doğrudan erişilebilir olmasına daha fazla önem veriyor. Bu kurallar otomobillerde büyük ekran kullanımını yasaklamıyor ancak kullanım kolaylığı ve sürücü dikkatinin korunması güvenlik puanında daha belirleyici hale geliyor.