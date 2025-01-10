CES 2025'te öne çıkan otomotiv teknolojileri

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2025’te otomotiv alanında birçok yenilik öne çıktı. Elektrikli otomobillerle birlikte teknolojisi hızla değişen otomobiller fuarda büyük ilgi gördü.

Çinli Xpeng AeroHT, 2026 yılında seri üretime başlamayı hedeflediği modeli Land Aircraft Carrier (LAC) CES’te görücüye çıkardı.

LAC, dikey iniş kalkış yapabilen uçak bir araç ve onu taşıyan bir minibüsten oluşuyor. Altı tekerlekli bu taşıma platformu içten yanmalı ve elektrikli motorun birlikte olduğu bir sistemle çalışıyor. İçten yanmalı motor burada jeneratör görevi görüyor ve bataryaları şarj ediyor. Böylece araç 1000 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Hafif karbonfiber malzemeden üretilen çift kanatlı ve altı rotorlu hava aracı ise otomatik rota planlama gibi özelliklerle geliyor.

Araç şimdiye 3 bine yakın sipariş almış durumda.

HİBRİT HAVA TAKSİ

Güney Koreli Sambo Motors Group, CES 2025’te dünyanın ilk hibrit hava taksisini tanıttı.

HAM III-2 adlı iki kişilik hibrit uçak, 9 metre kanat açıklığı ve 4.5 metre yükseklik ile 850 kilogram ağırlığında. Aracın hibrit özelliği ise dikey kalkış için bataryalarını uçuş sırasında ise hidrojen yakıt hücrelerini kullanıyor olmasından.

40 dakika havada kalabilen model 100 kilometre menzil sunuyor. Firma, ABD'de kapsamlı uçuş testlerine hazırlanıyor.

GÜNEŞ ENERJİLİ OTOMOBİL

Elektrikli bir otomobil olan Aptera, çatısındaki yüksek verimli güneş panelleriyle gündüz şarj oluyor. Bu güneş panelleri araca 64 kilometrelik menzil sağlıyor. Aracım toplam menzili ise 643 kilometre.

HEM ELEKTRİKLİ HEM UÇAN MOTOSİKLET

Dünyanın ilk uçan motosikleti de Çinli bir markadan geldi. CES 2025'te tanıtılan Rictor girişime ait Skyrider X1 sekiz pervaneli ve 100 kilometre hıza çıkabiliyor. Motosiklet, 21 kWh'lık bataryasıyla 40 dakika havada kalabiliyor.

Firmaya göre, uçan motosiklet gelecek yıl satışa çıkacak.