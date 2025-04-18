Çin, elektrikli araç bataryaları standartlarını katılaştırıyor

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından duyurulan elektrikli araç bataryaları için uygulanan standartlarını güncelledi.

1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek standartlar daha katı hale geldi. Hatta dünyada ilk olduğu belirtilen, termal kaçak meydana geldikten sonra bile yangın ve patlamanın gerçekleşmemesi şartı zorunlu tutuluyor. Oluşna dumandan da araçtaki yolcuların etkilenmemesi şart koşuluyor.

Önceki standartlarda yangın veya patlamadan beş dakika önce bir uyarı sinyali gerekliliği bulunuyordu.

Bir başka madde ise alttan gelecek darbelere karşı bataryaları dayanıklılığını ölçmekte kullanılan testi zorunlu kılıyor.



Bataryalaın hızlı şarj testlerinde yangın veya patlama olmadan 300 hızlı şarj döngüsüne dayanmasını gerektiriyor.

Çin'in ve dünyanın en büyük batarya üreticilerinden biri olan CATL, yeni standartları karşılayan teknolojileri zaten geliştirdiklerini iddia ediyor. CATL, 'Termal Yayılma Yok' teknolojilerinin 2020'den beri üretildiğini belirtiyor.



Bu katı standartlar elektrikli araçların çok zor olsa da bataryalarının yanma veya patlama gibi durumlarının önüne geçilmesi ve kullanıcı güvenliği açısından çok önemli.