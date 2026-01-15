Son Güncelleme: 16.01.2026 00:00
Çin ve AB fiyatlar konusunda anlaştı. Anti-sübvansiyon görüşmeleri
Avrupa Birliği (AB) ve Çin, AB'ye gönderilen elektrikli otomobiller için uygulanacak fiyat taahhütleri konusunda uzlaştı. Yüksek vergiler yerine, bu araçlara yönelik asgari satış fiyatı getirilebilir.
AB Komisyonu, Çin’den AB'ye ihraç edilen elektrikli araçlar için uygulanacak fiyat taahhüdü konusunda uzlaştı.
Avrupa Birliği tarafından 2024 yılında Çin malı elektrikli araçlara yönelik, devlet destekleri gerekçesiyle bir sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Soruşturma sonucunda standart yüzde 10’luk gümrük vergisine ek, yüzde 35,3’e varan ek vergiler uygulamaya konuldu.
Çin Ticaret Bakanlığı, Çin-AB anti-sübvansiyon görüşmelerine ilişkin bir açıklama yayımladı. AB Komsiyonundan da bir açıklama geldi. Hazırlanan kılavuz belgeye dair yapılan açıklamada, AB’ye elektrikli otomobil ihraç eden Çinli üretici ve ihracatçılara fiyat taahhüdü tekliflerini sunmaları konusunda genel bir rehber niteliği taşıdığı belirtilerek, bu çerçevede minimum ithalat fiyatı, satış kanalları, karşılıklı tazminat mekanizmaları ve AB’de gelecekte yapılabilecek yatırımlar dahil olmak üzere olası bir taahhüt teklifinde ele alınması gereken çeşitli unsurlara yer verildiği kaydedildi.
Yayımlanan açıklamada yüzde 35,3’e varan ek vergiler konusunda net bir ifadeye yer verilmedi. Bu ek verginin kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz belli değil.
Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası (CCCME), AB'nin Çinli markaların başvurularını tarafsız inceleme sözü verdiğini açıkladı. Şartlara uygunluk sağlayan firmalar, ek vergi yerine fiyat taahhütleri yolunu tercih edebilecek gibi görünüyor.
