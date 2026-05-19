Çin'de batarya ve tedarik krizi. Elektrikli otomobillerin fiyatı artıyor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı konumundaki Çin’de, birkaç yıldır devam eden fiyat rekabeti zora giriyor. Sektör kaynaklarına göre artan üretim maliyetleri elektrikli otomobil üreticilerini fiyat artırmaya zorluyor. Özellikle batarya tarafındaki maliyet baskısının sektörü ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor.



Son dönemde özellikle BYD, Geely, Changan ve Leapmotor gibi markaların bazı modellerinde fiyat güncellemesine gittiği görülüyor. Bazı üreticiler doğrudan liste fiyatını artırırken, bazıları ise indirim kampanyalarını geri çekmeye başladı. Böylece Çin’de uzun süredir devam eden “fiyat kırma savaşı” yavaş yavaş sona ermeye başlıyor.



SORUN GELİŞEN TEKNOLOJİ VE ARTAN KULLANICI İSTEKLERİ



Sektör analistlerine göre özellikle ultra hızlı şarj teknolojilerinin yaygınlaşması maliyetleri artıran önemli unsurlardan biri. Yeni nesil yüksek bataryalar ve 800V mimarili sistemler, standart modellere göre daha pahalı üretim süreçleri gerektiriyor. Çinli markaların son dönemde “5 dakikada şarj” gibi iddialı teknolojilere yönelmesi, batarya tedarik zincirinde büyük baskı yaratmış durumda.



BYD TALEBE YETİŞEMEDİKLERİNİ KABUL ETTİ



Geçtiğimiz günlerde BYD yönetimi ultra hızlı şarjlı modellere gelen yoğun talep nedeniyle ciddi batarya sıkıntısı yaşadıklarını kabul etmişti. Bu durumun kısa vadede üretim maliyetlerini daha da yukarı çekebileceği konuşuluyor.