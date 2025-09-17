Çin'de iki uçan araba çarpıştı: Güvenlik konusu yeniden gündemde

Uçan otomobiller ve hava taksiler konusu hızla gelişmeye devam ediyor. Pazarda bu konuda da küresel liderlik yarışı var.

Trump yönetimi, Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) yetki vererek başlattığı programla, elektrikli ve dikey iniş kalkış yapabilen bu araçların (eVTOL) gerçek koşullarda test edilerek güvenliklerini sağlayacak.

2023’te eVTOL aracı için test onayı alan Joby Aviation, ve bir başka marka Archer Aviation programa katılacaklarını açıkladılar.

Trump yönetimi bu konuda süreci hızlandırarak hava taksiler konusunda küresel liderliği hedefliyor.

ÇİN'DE İKİ eVTOL ÇARPIŞTI

eVTOL araçlar konusunda Çin'in önde gelen markalarından biri olan Xpeng Aeroht'un iki aracı gösteri sırasında çarpıştı. 2013 yılında kurulan Xpeng, uçan arabalar konusunda uzun süredir çalışmalarını ve gösteri uçuşlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda ilk halka açık uçuşunu gerçekleştiren Xpeng Aeroht, 280 bin dolarlık fiyatla 2 binden fazla sipariş aldığını duyurmuştu.

Land Aircraft Carrier (LAC) adlı model geçtiğimiz hafta ise BAE'de özel uçuş izni aldı.

Yaşanan kazada bir kişinin yaralandığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı belirtilse de hızlı ilerleyen bu teknolojinin güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi.