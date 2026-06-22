Çin'de yeni hedef ağır vasıtada enerji dönüşümü

Çin hükümeti, ulaşım sektöründeki dönüşümü otomobillerden ağır vasıta araçlara taşıyor. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) ve Ulaştırma Bakanlığı dahil 11 hükümet departmanı ortak olarak ağır vasıta tipi araçların elektrikli sistemlere geçişini hızlandırmak için plan yayınladı.



Plana göre 2030 yılına NE-HDT'lerin (New Energy Heavy-Duty Trucks) pazar payının yüzde 40 seviyesine çıkarılması ve toplam filo büyüklüğünün 1,6 milyon adedi aşması bekleniyor.



NE-HDT'ler, elektrik, hidrojen veya batarya değiştirme teknolojileriyle çalışan, taşımacılık ve ağır iş makinelerinden kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.



Elektrikli ağır vasıtaların ilk satın alma maliyeti geleneksel yakıtlı versiyonların göre daha yüksek olsa da, toplam yürütme maliyetleri önemli ölçüde daha düşük. Bu ekonomik avantajın da büyümeyi güçlendirmesi bekleniyor.



Çin'de şu anda elektrikli ağır vasıtalar ağırlıklı olarak kömür madenleri, çelik fabrikaları ve limanlar gibi kısa mesafeli taşımalar için kullanılıyor. Kısa vadede bu alanda elektrikli araçların sayısının yüzde 70'i bulması hedefleniyor.



Uzun mesafeler için ise batarya kapasitesi, ağırlığı ve şarj altyapısı sorunu ortaya çıkıyor. Batarya kapasitesi arttıkça ağırlığı artıyor ve bu da taşınan yükte ağırlık kaybına neden oluyor.



Bunun önüne geçmek için ise megawatt hızında şarj altyapısı ile 20 dakikalık bir molada bir kamyonun tamamen şarj olması sağlanabiliyor.



Ayrıca batarya değişim istasyonları da benzinli bir araca yakıt alma süresinde batarya değişimi yaparak, oldukça büyük bir avantaj sağlıyor.