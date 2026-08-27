Çin'den süper spor otomobil atağı. Bu kez Avrupalı devler için tehdit olabilir
Çin'de hızla gelişen yüksek performanslı elektrikli otomobiller Avrupalı rakiplerinde şimdilik endişe yaratmıyor. Ama değişim çok uzak değil.
Çin otomotiv pazarı özellikle elektrikli modellerle büyük hızda büyümeye devam ediyor. Markalar seri üretim modellerinin yanına yüksek performanslı süper otomobilleri de ekliyor.
Hatta bu modellerin bazıları içten yanmalı Avrupalı rakiplerinin hız rekorlarını kırarak adete göz dağı veriyor. Üstelik bu performansı ve hızları tanınmış ultra lüks spor otomobil markalarından çok daha ucuza yapabiliyor.
Bu markalardan biri olan İtalyan boğazı Lamborghini'nin CEO'su Stephan Winkelmann bu durumdan endişe duymadığını belirtti. Winkelmann'a bu hızlı süreç bir sıkıntı değil, çünkü sadece elektrikli otomobil üretiyorlar.
Winkelmann Çinli markaların kendi otomobillerinin performansı, sesi ya da verdiği duyguyla rekabet edemeyeceklerini belirtti.
Görünüşe göre Çinli bazı markalar da Lamborghini CEO'suna hak vermiş gibi. Hatta bazı markalar içten yanmalı spor otomobiller üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Great Wall Motors (GWM) ortadan motorlu yeni modeli 4.0 litrelik çift turboşarjlı plug-in hibrit V8 motor kullanacak. Bu da otomobili Ferrari ve Lambrghini gibi rakiplerini hedeflediğini gösteriyor.
- Süper spor otomobillerde üçüncü pedal akımı20 Ağustos 2026 Perşembe
- Otomotiv pazarı 6 aydır daralıyor09 Ağustos 2026 Pazar
- Beğenilmedi ama yok satıyor. Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce çılgınlığı02 Ağustos 2026 Pazar
- Yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor, şarj tercihi hızlanıyor26 Temmuz 2026 Pazar
- Batarya kapasitesi yarışına tepki. Batarya kapasitesi mi, şarj hızı mı?05 Temmuz 2026 Pazar