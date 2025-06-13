Çin'den yeni hibrit sistem: 100 kilometrede 2 litre yakıt, 2100 km menzil

Çinli Geely, ilk Leishen plug-in hibrit sistemini 2021'de tanıttığında, yüzde 43,32 termal verimlilik ve üç vitesli bir DHT şanzımandan oluşuyordu. Güncellenen Leishen AI Hybrid 2.0 PHEV resmen Çin'de tanıtıldı.

Geely yetkililerine göre, güncellenen sistemde 1,5 litrelik atmosferik bir motor bulunuyor ve yüzde 47,26 termal verimliliğe sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, BYD'nin DM-i sisteminin termal verimliliği yüzde 46,06.

AI algoritmalarını kullanan Geely'nin yeni güç aktarma organı küçük akımların hassas kontrolü sayesinde pil ömrünü yüzde 15 uzatıyor.

Leishen AI Hybrid 2.0 sisteminin bulunduğu modellerde EM-i rozeti yer alacak. Markaya göre sistemin kullanıldığı modellerin ilki olan Galaxy A7 sedan, 100 kilometrede 2 litrelik yakıt tüketimi ve 2100 kilometreye kadar karma menzil vadediyor.

Yeni sistem hidrojen yakıtlı olarak da gelecek. Üstelik bu modein termal verimliliği yüzde 48,15 gibi çok yüksek bir değere çıkacak.

TERMAL VARİMLİLİK NE ANLAMA GELİR?

Motorun ısı verimliği, en basit ifadeyle yakıtın yanması sonucu oluşan enerjinin ne kadarının otomoboilin itici gücüne dönüştüğünü tarif eder.