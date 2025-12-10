Murat Şahin
10 Aralık 2025 23:51

Çin'e karşı savunma. AB yeni elektrikli otomobil sınıfı getiriyor

Avrupa Birliği giderek artan Çin baskısına karşı elektrikli otomobil fiyatlarını düşürebilmek için yeni bir araç sınıfı oluşturmayı planlıyor.

Avrupa'da otomotiv devleri Çin'in fiyat politikasıyla rekabet etmekte oldukça zorlanıyor. Avrupa Birliği bunu kırabilmek ve rekabeti diri tutabilmek için yeni bir elektrikli araç sınıfı yaratmaya hazırlanıyor. 

 

Avrupa Komisyonu tarafından “e otomobil” adı verilmesi planlanan kategoriye ilişkin taslak düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu yeni sınıfla araçların maliyetleri yüzde 10-20 oranında düşürülerek fiyatlarının 15 bin ila 20 bin euro seviyesinde tutulması hedefleniyor. 

 

İlk bilgilere göre araçlarda standart olması gereken yorgunluk tespiti, şerit takip asistanı ve ani fren sistemi gibi donanımlar fiyatların düşürülmesi için şehir içi kullanıma odaklanacak kompakt yapıya sahip modellerde zorunda olmayacak. 

 

Halihazırda Volkswagen, Renault ve Stellantis gibi markalar bu sınıfa girebilecek ucuz modeller üzerinde çalışıyordu. 

