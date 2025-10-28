Çin'in elektrikli hiper otomobilleri Avrupalı rakiplerini zorluyor

Çinli otomobil üreticilerinin son dönemde piyasada ses getiren yüksek performanslı elektrikli otomobilleri, motor sporlarının en zorlu test sahalarından biri olarak kabul edilen Nürburgring Nordschleife'de de başarılı performans gösterdi.



Öyleki meşhur Nürburgring bir zamanlar Avrupalı ​​ve Japon otomotiv devlerinin hakimiyetindeydi. 20,8 kilometrelik Almanya'daki zorlu piste çıkan Çinli elektrikli süper spor otomobiller, köklü küresel markaları geride bıraktı.

BYD'nin lüks markası Yangwang'ın 3000 beygirlik U9 Xtreme modeli, 6:59.157'lik tur zamanıyla "en hızlı seri üretim elektrikli araç" oldu. U9 Xtreme ayrıca 7 dakikanın altına inen ilk elektrikli otomobil.



Üstelik bu rekor bir başka Çinli modelin geçilmesiyle elde edildi. Xiaomi SU7 Ultra, Haziran ayında 7:04.957'lik tur zamanıyla rekoru elidne bulunduruyordu. Yangwang U9 Xtreme'in bu süreyi 5 saniye iel geride bırakması Çinli markaların hızlı ilerleyişini de kanıtlar nitelikte.

Hatırlatmak isterim Yangwang U9 Xtreme geçtiğimiz ay 496 km/sa hıza ualaşarak 500 kilometrelik hız rekoruna en çok yaklaşan model olmuştu. 496 km/sa hız U9 Xtreme'i "dünyanın en hızlı seri üretim otomobili" konumuna taşımıştı.

Buradaki tek soru işareti yalnızca 30 adet üretilecek bir model seri üretim sayılabilir mi? Bu tartışmalar devam ediyor ve bir süre daha devam edecek gibi.

Yangwang U9 Xtreme'in geride bıraktığı Xiaomi SU7 Ultra ise sadece 1548 beygir güce sahip. 0'dan 100'e 2 saniyenin altında çıkabilen araç dört kapılı seri üretim modeller arasında üst sırada yer alıyor.

Zorlu piste çıkan Porsche Taycan Turbo GT, 7:07,5, Tesla Model S Plaid, 2023'te 7:25,2, Hyundai Ioniq 5 N ise güçlü bir sonuçla 7:45,5'lik bir tur elde etmişti.

Çinli markalar hızla geliştirdikleri teknolojilerle performanslarını dünya standartlarının üstüne çıkaracağı modellerle bu pistleri ve rekorları zorlamaya devam edecek gibi duruyor.