Çin'in en büyük ADAS testi yapıldı: Tesla'dan büyük başarı

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri/ADAS yeni teknolojilerle birlikte birçok modelde artık standart hale geldi. Bazı sistemler ükeler tarafından zorunlu hale getirilirken bazı markalar daha gelişmiş sistemlerini de kullanıcılara sunuyor.

Çin'de bir medya kuruluşu, 36 araçla, 15 engel senaryosunun yer aldığı bir test gerçekleştirdi.

Testlerin altısı otoyol şartlarında yüksek hızlarda, dokuzu ise şehir içi yollar simüle edilerek yapıldı.

LİDAR SENSÖRSÜZ TESLA'DAN BÜYÜK BAŞARI

Tesla Model 3 sedan ve Model X neredeyse tüm testlerden başarıyla geçerek 1. ve 2. sırada yer almış. Üstelik Tesla Lidar sensörlerine sahip olmaması çokça eleştiriliyorken bu başarı dikkat çekici.

Testlerde başka dikkat çeken nokta ise aynı markanın aynı ADAS sistemleri ile donatılmış otomobilleri senaryolara farklı tepkiler vermesi. Bu da araçlarda kullanılan sistem kadar kullanılan yazılım ve çiplerin de etkili olduğunu gösteriyor.