Çinli BYD'den Formula 1 adımı. Rakiplere gözdağı mı?

Çinli elektrikli araç (EV) devi BYD, Formula 1 dünyasına katılarak Ferrari ve McLaren gibi efsanevi markalarla pistlerde rekabet etmek için görüşmeler yürütüyor.

BYD, dünya çapında satışlarını artırırken, markasının küresel bilinirliğini ve prestijini yükseltmek için F1 platformunu en büyük vitrin olarak görülüyor.

Formula 1, 2026 sezonunda güç ünitesi yönetmeliklerinde büyük değişikliklere hazırlanıyor. Yeni kurallarla birlikte elektrik motorunun rolü ciddi oranda artacak. Araçların toplam gücünün yaklaşık yüzde 50'si elektrikten gelecek (350 kW'a kadar). Sadece elektrikli ve hibrit araç üreten BYD için bu teknik altyapı, şirketin uzmanlık alanıyla birebir örtüşüyor.

TAKIM MI SATIN ALACAK, YENİ TAKIM MI KURACAK?



BYD'nin pistlere 12. takım olarak mı gireceği yoksa mevcut bir takımı mı satın alacağı henüz belli değil. Söylentiler, Renault bünyesindeki Alpine takımının satın alınabileceğini gösteriyor.

BYD'nin, F1 projesinde üst segment markası olan Yangwang'ın teknolojilerinden yararlanabileceği belirtiliyor. Özellikle 1.287 beygirlik Yangwang U9 modelinde kullanılan yüksek performanslı motor ve batarya sistemleri bu süreçte kritik rol oynayabilir.

Sadece BYD'nin diğer Çinli markaların da motor sporları ile ilgilendiği biliniyor. Chery'nin Le Mans ile, Nio'nun ise Formula E ile ilgilendiği biliniyor.