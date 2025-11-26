Çinli elektrikli araçlar hız sıralamasında zirvede
Çinli elektrikli araçlar, 0-100 km/sa hızlanmada da zirvenin sahibi.
Plug-in hibrit ve tamamen elektrikli modellerin yer aldığı, en hızlı ivmelenen otomobillerin listesi güncellendi.
İlk 20 Yeni Enerji Aracı (NEV) listesinin zirvesinde hem de ilk üç sırasında Çinli otomobil üreticilerinin modelleri yer alıyor.
Listenin zirvesinde GAC'ın premium markası Hyptec'in süperspor otomobili GAC Hyper SSR Sprint Speed Edition yer alıyor. Araç, 0'dan 100'e sadece 1,9 saniyede ulaşabiliyor.
İkinci sırada 1,98 saniyelik hızlanmayla Xiaomi SU7 Ultra ve üçüncü sırada 2,02 saniyelik Zeekr 001 FR bulunuyor.
Listenin geri kalanı ise şöyel sıralanıyor;
Tesla Model S 2,1 saniye, Porsche Taycan 2,2 saniye, Yangwang U9 2,36 saniye, Lamborghini Revuelto 2,5 saniye, Tesla Model X'ün üç motorlu versiyonu 2,6 saniye, BYD Han L 2,7 saniye, Maserati GranTurismo Folgore 2,7 saniye ile ilk 10 sırada yer aldı.
Listede, 40 bin dolarlık modelden, 900 bin dolarlık modale kadar araçlar yer aldı.
