Çinli otomobil devlerinden "savunma fonu"

BYD , Li Auto , Zeekr ve Deepal gibi Çinli otomobil devleri "Black PR" olarak bilinen kötü niyetli karalama kampanyalarına karşı önlemler almaya başladı. Bu önlemlerin başında da yanlış bilgi yaymaktan sorumlu olanları tespit etmeye yönelik kanıtlara ödenecek yüksek para ödülleri geliyor.

Şirketler, sosyal medyada 'trol orduları' kullanılarak yapılan karalama kampanyalarının Çinli şirketler için büyük bir sorun haline geldiğini belirtiyor.

Çin basınındaki haberlerde bir otomotiv yöneticisinin, "Bir rakibi olumsuz şekilde bir gün geciktirmenin, ek bin araç siparişi almaya yardımcı olabilir" sözlerine yer veriliyor.

BAZI MARKALAR "SAVUNMA FONU" KURDU

Deepal Automotive gibi bazı markalar karalama kampanyalarına karşı itibarlarını korumak için "Savunma fonu" kurduğunu duyurdu.

Zeekr markası yanlış bilgi yayanları tespit edenlere 70 bin dolar para ödülü verirken, Nio markası bin 400 ila 140 bin dolar arasında değişen ödüller veriyor.



BYD ise, son olarak iftira davası açtığı bir sosyal medya fenomenindan 280 bin dolar tazminat kazandı



Nio'nun kurucusu Li Bin, trol ordularının sosyal medayda trend oldukça daha fazla para talep ettiğini ve otomobil üreticilerinden daha kolay para kazandığını söyledi.

Haberlerdeki bir başka ayrıntı ise bu yılın başında iki markanın belirli modellerinin satışı için karşı karşıya geldikleri çekişmede, her iki üreticinin de "yanlış kalite şikayetleri" ve "kötü niyetli karşılaştırma incelemeleri" yer alan 700'den fazla saldırgan paylaşıma destek oldukları belirtiliyor.