5 dakikada 200 kilometre: Elektrikli araçta menzil kaygısı bitiyor mu?

General Motors’un Çin’deki ortaklığı olan SAIC-GM ve Çin en büyük batarya üreticilerinden CATL, yeni bataryalarını tanıttı.

Lityum Demir Fosfat (LFP) yapısına sahip olan batarya, 6C şarj oranıyla, dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli araç bataryası konumunda.

SAIC-GM tarafından yapılan açıklamaya göre batarya yalnızca 5 dakikalık bir şarjla 200 kilometreden fazla menzil sunabiliyor.

Yine bir başka Çinli marka Zeekr geçtiğimiz ay tanıttığı 2025 model 007 sedanında ikinci nesil Golden Battery kullandığını açıklamıştı. Markanın kendi bünyesinde geliştirilen bu lityum demir fosfat batarya, ikinci nesliyle şarj hızını 4.5C'den 5.5C'ye çıkarıyor. Bu sayede şarj hızı da yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 10.5 dakikaya düşüyor. Yani ilk nesline göre 4.5 dakika daha hızlı.

Çin şimdilik batarya teknolojisi konusunda Avrupa, Japonya ve diğer ülkelerin çok ilerisinde.

2023 yılında dünya genelinde batarya hücrelerinin yüzde 85'i Çin'den çıkmış.

Hızla gelişen batarya teknolojileri süreleri kısaltsa bile, şarj altyapısının da buna uygun olarak gelişmesi gerekiyor. Bakalım bu teknolojiler elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunu olan menzil kaygısını ortadan kaldırabilecek mi?