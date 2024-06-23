Ek vergi getirildi: Çin'den Avrupa'ya 5 ayda 2,5 milyon araç ihracatı

ABD ve Türkiye'nin ardından Avrupa'da da, Çinli elektrikli araçlar için ek vergi getirildi. Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 38,1'e varan ek gümrük vergisi uygulanacak.

Çin Binek Araç Birliği'nin (CPCA) Mayıs ayı verilerine göre, Çin'den Avrupa'ya 568 bin araç ihracatı gerçekleştirildi. Bu yıllık bazda yüzde 29 artış demek. 2024'ün 5 aylık dönemine bakıldığında ise Çin'den 2.45 milyon araç ihracatı gerçekleşmiş. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 26 artış anlamına geliyor.

İlk beş ayda ihracatı gerçekleşen otomobillerin ortalama fiyatı ise 19 bin dolar. Raporda dikkat çeken nokta ise 2023 yılında da ortalama rakam yine aynıydı. İhracat değeri ise yüzde 20,1'lik artışla 46.4 milyar dolara ulaşmış durumda.

2024 yılında Çin'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin başında Rusya geliyor. Ukrayna savaşı nedeniyle batının tamamen çekildiği pazarda Çin'in büyük bir hakimiyeti söz konusu. Rusya'nın ardından sırasıyla, Meksika, Brezilya, Belçika ve BAE geliyor.



Elektrikli destekli modellere geldiğimizde ise ilk sırada Brezilya'yı görüyoruz. Ardından ise Belçika, İngiltere, Tayland ve Filipinler geliyor.

TÜRKİYE VE ABD'DE VERGİLERİ ARTIRDI



ABD, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller için tarife oranını 4 kat artırarak yüzde 100'e yükseltmişti.



Türkiye de yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile ülke içinde yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı seviyesinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.



Türkiye, daha önce AB ve ABD'nin son dönemde başladığı elektrikli otomobillere ek vergi uygulamasına gitmiş ve Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi getirmişti.