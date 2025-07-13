Elektriğin güç gösterisi: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü?

Elektrikli otomobillerin performans ve güç gösteri haline gelen hiper otomobil Rimac Nevera R, piste çıktığı gün 24 rekor kırdı. Üstelik bu rekorların 23'ü Nevera'nın standart versiyonuna aitti.

Rimac Automobili'nin standart üretim modeli Nevera, 2023 yılında Almanya’daki Automotive Testing Papenburg (ATP) tesisinde piste çıktığında tek bir günde 23 rekor kırarak uzun süre konuşulmuştu.

Aynı piste çıkan Nevera R modeli ise standart modelin tüm rekorlarını kırmayı başardı ve "Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili" unvanını kazandı.

2023’te Rimac Nevera'nın ele geçirdiği 0-400-0 km/sa rekorunu daha sonra Koenigsegg Jesko Absolut 27.83 saniyeyle ele geçirmişti. Nevera R, 25.79 saniyeyle bu rekoru da geri almayı başardı.

Aracın standart modeli 1.888 beygir güç üretirken, Nevera R yeni nesil 108 kWh'lık batarya paketi ve 4 elektrik motoruyla bu gücü 2.107 beygire çıkarıyor.

Rekorlar arasında en dikkat çekenlerden birisi de işte bu güçle aracın 0'dan 100'e 1,72 saniyede ulaşmasıydı. Standart model için bu süre 1,85 saniyeydi. Rimac, araçlarını geliştirmeye devam ettikçe bu süre daha da aşağı düşecek gibi.

Henüz 2022 yılında yani Nevera'nın standart modelinin henüz rekorlar kırmadığı dönemde, yaptığım bir haberde dönemin Rimac baş mühendisinin, "0-100 hızlanma 1 saniyenin altına indirilebilir" açıklaması aklıma geldi.

Matija Renic o tarihte yaptığı bir röportajda, '0'dan 100'e 1 saniyenin altı mümkün mü' sorusuna, "Eğer istenirse evet, inilebilir" yanıtını verdi.

Renic, “Dürüst olmam gerekirse araç gerçekten çok hızlı. Otomobilin sahip olduğu bütün verilerle gurur duyuyoruz ancak Nevera bu verilerden daha fazlası. Açıkçası Nevera gerçekten çok karmaşık ve gelecekte otomobil endüstrisinin nereye gideceğiyle ve neler yapabileceğiyle ilgili ipuçları veriyor.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Matija Renic'in yıllar önce yaptığı açıklamara göre Nevera'nın daha da gelişerek, elektrikli bir aracın performans ve güç gösterisi sunmaya devam edeceğini görüyoruz.