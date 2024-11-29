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Murat Şahin murat.sahin@ntv.com.tr

Elektrik faturalarında yeni dönem: Elektrikli aracını evden şarj edenler nasıl etkilenecek?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Peki elektrikli arçalarını evden şarj edenler bundan nasıl etkilecek? Aracını evden şarj edenler için maliyet yükseliyor mu?

faturalarında yeni tarife dönemi 1 Ocak 2025'ten başlıyor. Uygulamayla yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. 

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak.

40 milyon civarında olan mesken abonelerinden yaklaşık 1.2 milyonunun tüketiminin yüksek  olduğu belirtiliyor. Yani bu düzenlemeden yüzde 3'ü etkilenecek. 

Aylık 417 kilovatsaatin (1.050 TL) üzerindeki tüketim için faturalar gerçek maliyetleri yansıtılacak. Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Bu elektrikli aracını evden şarj edenler için büyük bir sorun haline gelebilir. Şu anda aracını evden şarj eden bir Togg kullanıcısı kilometre başına 0,53 TL harcama yapıyor. Yeni düzenlemeyle bu maliyet 1 TL'nin üzerine çıkabilir. Aracını ayda 5'ten fazla evden şarj eden bir kullanıcının 5 bin kWh limitini aşması kaçınılmaz oluyor. 

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