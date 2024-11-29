Elektrik faturalarında yeni dönem: Elektrikli aracını evden şarj edenler nasıl etkilenecek?

Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi 1 Ocak 2025'ten başlıyor. Uygulamayla yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak.



40 milyon civarında olan mesken abonelerinden yaklaşık 1.2 milyonunun tüketiminin yüksek olduğu belirtiliyor. Yani bu düzenlemeden yüzde 3'ü etkilenecek.



Aylık 417 kilovatsaatin (1.050 TL) üzerindeki tüketim için faturalar gerçek maliyetleri yansıtılacak. Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Bu elektrikli aracını evden şarj edenler için büyük bir sorun haline gelebilir. Şu anda aracını evden şarj eden bir Togg kullanıcısı kilometre başına 0,53 TL harcama yapıyor. Yeni düzenlemeyle bu maliyet 1 TL'nin üzerine çıkabilir. Aracını ayda 5'ten fazla evden şarj eden bir kullanıcının 5 bin kWh limitini aşması kaçınılmaz oluyor.