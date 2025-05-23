Elektrikli araç AC ve DC şarj fiyatları: Hangi istasyon ne kadar ücret alıyor?

Elektrikli otomobilleri en ekonomik kullanmanın yolu evde şarj etmek olsa da gün içinde veya uzun yolda hızlı şarj istasyonları hayat kurtarıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri Mart 2025 raporuna göre Türkiye’de toplam şarj istasyonu sayısı AC (Alternatif Akım) ve DC (Doğru Akım) olmak üzere toplam 28 bin 717 adede ulaştı. Mart ayında 638 adet yeni istasyon eklendi.

Rapora baktığımızda DC yan hızlı şarj istasyonu sayısının hızla arttığını ve 11 bin 817'ye çıktığı görülüyor. AC şarj noktası sayısı ise yatay bir büyümeyle 16 bin 900’e ulaştı.

AC VE DC İSTASYON FARKI



Elektrikli araçlar için üretilen şarj istasyonlarında AC veya DC olarak iki versiyonu bulunuyor. Elektrikli araçlar elektriği DC olarak depolarken şebekeden gelen akım her zaman AC’dir. Elektrikli araçların içinde bulunan çevirici ile enerjiyi AC'den DC'ye çevirir ve bataryalara yönlendirir. Bu nedenle ev prizlerinden şarj süreleri elektrikli araçlar için oldukça uzun süren bir işlem oluyor.



DC şarj cihazlarında dönüştürücüler istasyonun kendi içinde bulunur. Yani enerjiyi araç içinde dönüştürmeye gerek kalmadan doğrudan bataryalara yönlendirir. Bu da şarj süresinin düşmesini sağlar.

DC şarj cihazları, 50 kW ile başlayıp 400 kW’ye kadar çıkan hızlarda şarj sağlayabiliyor. Yeni gelişen teknolojilerle DC istasyonlarda daha yüksek kW'lerde şarjlar deneniyor ve şarj süreleri benzinlikten yakıt alım sürelerine düşebiliyor.



AC şarj istasyonları maksimum 22 kW enerji çıkışı sağlıyor. DC şarj istasyonları şebekeden gelen alternatif akımı çevirerek elektrikli araçlara verir. AC istasyonlarda şarj süreleri DC'ye göre uzundur.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ FİYATLARI

Bir elektrikli aracı şarj etmenin maliyeti marka, model, aracın batarya kapasitesi, batarya teknolojisi, şarj istasyonu ve bölgedeki elektrik fiyatlarına göre değişkenlik gösterebiliyor.

Elektrikli aracınızın bataryasının boyutuyla (kWh), kullandığını şehir elektiğinin kW fiyatı veya şarj istasyonunun belirlediği kW fiyatını çarptığınızda aracınızın tamamen dolu hale getirmenin maliyeti bulunur.

Ör: İstanbul’da meskenler için 1 kW elektrik 2,59 TL, elektrikli aracınızın bataryası ise 60 kW. Yani aracınız evden şarj ettiğinizde 155.4 TL’de dolacak. Tabi bu süre oldukça uzun sürecektir.

Ortalama 9 TL olan AC şarj istasyonunda 540 TL’ye, ortalama 12 TL olan hızlı DC şarj istasyonlarında ise 720 TL’ye dolacak.

İŞTE MARKA MARKA FİYAT TARİFESİ

Türkiye'de faaliyet gösteren şarj istasyonlarının birim (1 Kw) fiyatları...

Togg Trugo AC Fiyat Tarifesi (22 kW): 8,49 TL

Togg Trugo DC Fiyat Tarifesi (150 kW altında): 10,60 TL

Togg Trugo DC Fiyat Tarifesi (150 kW üstü): 11,82 TL

Tesla DC şarj (250 Kwh) 8,8 TL

EŞarj AC şarj (22 kW'a kadar) 8,90 TL

EŞarj DC şarj (90 kW'a kadar) 10,90 TL

EŞarj DC şarj (90 kW üstü) 12,90 TL

ZES AC şarj (22 kW) 8.99 TL

ZES DC şarj (180 kW'ın altı) 10.99 TL

ZES DC şarj (180 kW'ın üstü) 12.99 TL

Shell Recharge AC Şarj (22 kW’a kadar) 11.99 TL

Shell Recharge DC Şarj (60 kW’a kadar) 13.5 TL

Shell Recharge DC Şarj (180 kW’a kadar) 14.99 TL

E-Power AC şarj (22 kW) 7.5 TL

E-Power DC şarj (50-150 kW) 9.5 TL

5 Şarj AC (22 kW) 8.99 TL

5 Şarj DC (180 kW’a kadar) 10.99 TL



5 Şarj DC (180 kW üstü) 13.99 TL

Voltrun AC (22 kW) 9.29 TL

Voltrun DC (100 kW altı) 10.49 TL

Voltrun DC (100 kW üstü) 12.49 TL

Beefull AC (22 kW’a kadar) 8,99 TL

Beefull AC (80 kW’a kadar) 10,99 TL

Beefull AC (80 kW üstü) 12,99 TL

Geta Charge AC – 8,90 TL

Geta Charge DC – 11,90 TL

RHG Enertürk AC 8,40 TL

RHG Enertürk DC 10,60 TL

E4 Şarj AC - 7,50 TL

E4 Şarj DC (60 kW’a kadar) - 9,50 TL

E4 Şarj DC (60 kW üstü) - 10,90 TL

Astor Şarj AC 7,99 TL

Astor Şarj DC 10,99 TL

Otopriz AC şarj 7,88 TL

Otopriz DC şarj (115 kW) 9,88 TL

Otopriz DC şarj (115 kW üstü) 10,88 TL

Otopriz Mobil DC şarj (50 kW) 10,88 TL

XŞarj AC - 8,90 TL

XŞarj DC - 9,50 TL

Wat Mobilite AC 8,89 TL

Wat Mobilite DC 10,89 TL

Estasyon AC 8,63 TL

Estasyon DC 11,44 TL

Elektrikli araç şarj istasyonlarında şarjınız tamamlandığında aracınızı çekmememiz durumunda da ek bir ücret alınır. Bu ücret bazı işletmelerde süre arttıkça artar.