Elektrikli araç şarj istasyonlarının bayram kampanyaları

9 gnülük tatilin başlamasıyla birçok sürücü uzun yola çıktı. Yola çıkan elektrikli araç sürücüleri için şarj istasyonu işletmecileri belli kampanyalar düzenledi.

İşte elektrikli araçlarıyla uzun yola çıkan ve şehirde kalan kullancılar için şarj istasyonu kampanyaları:

Trugo: Bayram boyunca yüzde 50'ye varan indirim



Volta: 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Voltla’dan yapacağınız şarj ödemelerinde 500 TL’ye varan %20 indirim hediye. (Axess, Free, Wings bireysel ve ticari kartlar)



Epsis: 15-19 Haziran arasında yüzde 20 indirim



OtoPriz: Bayramın 1'inci günü ücretsiz



EnerTürk: Bayram tatili sürecinde yüzde 25 indirim



BeeFull: 14-16 Haziran arasında DC istasyonlarda 1kWh = 1 TL



Ecobox: 15-19 Haziran arasında yüzde 25 indirim



Voltrun: 15-23 Haziran tarihleri arasında aracınızı tüm Voltrun şarj istasyonlarında sabit 4,95TL/kWh tek fiyat



OnCharge: 16-17 Haziran tarihleri arasında tüm istasyonlarda yüzde 25 indirim



Lumicle: 15-19 Haziran tarihleri arasında tüm istasyonlarda yüzde 50 indirim