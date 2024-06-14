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Murat Şahin murat.sahin@ntv.com.tr

Elektrikli araç şarj istasyonlarının bayram kampanyaları

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok sürücü uzun yola çıktı. Bunların arasında artık sayıları oldukça fazla olan elektrikli arçalar da var. İşte elektrikli araç sürücülerinin yollarda şarj istasyonlarında faydalanabilecekleri bayram kampanyaları...

9 gnülük tatilin başlamasıyla birçok sürücü uzun yola çıktı. Yola çıkan elektrikli araç sürücüleri için şarj istasyonu işletmecileri belli kampanyalar düzenledi.

İşte elektrikli araçlarıyla uzun yola çıkan ve şehirde kalan kullancılar için şarj istasyonu kampanyaları:

Trugo: Bayram boyunca yüzde 50'ye varan indirim

Volta: 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Voltla’dan yapacağınız şarj ödemelerinde 500 TL’ye varan %20 indirim hediye. (Axess, Free, Wings bireysel ve ticari kartlar)

Epsis: 15-19 Haziran arasında yüzde 20 indirim

OtoPriz: Bayramın 1'inci günü ücretsiz

EnerTürk: Bayram tatili sürecinde yüzde 25 indirim

BeeFull: 14-16 Haziran arasında DC istasyonlarda 1kWh = 1 TL

Ecobox: 15-19 Haziran arasında yüzde 25 indirim

Voltrun: 15-23 Haziran tarihleri arasında aracınızı tüm Voltrun şarj istasyonlarında sabit 4,95TL/kWh tek fiyat

OnCharge: 16-17 Haziran tarihleri arasında tüm istasyonlarda yüzde 25 indirim

Lumicle: 15-19 Haziran tarihleri arasında tüm istasyonlarda yüzde 50 indirim

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