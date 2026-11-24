Türkiye’de elektrikli araç parkı yarım milyon sınırını geride bıraktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yayımladığı Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri raporu, hem araç sayısındaki büyümeyi hem de bu araçlara hizmet veren şarj altyapısının ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

TÜİK kaynaklı araç verilerine yer verilen raporda, Eylül sonunda 491 bin 492 olan elektrikli araç sayısının ekim sonunda 506 bin 372’ye çıktığı görüldü. Böylece bir ayda 14 bin 880 araçlık net artış yaşandı. Bu rakam, trafiğe kayıtlı toplam elektrikli araç parkındaki değişimi gösteriyor.

10 AYDA YÜZDE 35,5 BÜYÜME

2025 sonunda Türkiye’de 373 bin 733 elektrikli araç bulunuyordu. Ekim sonundaki sayı esas alındığında, yılın ilk 10 ayında araç parkının 132 bin 639 adet, yaklaşık yüzde 35,5 büyüdüğü hesaplanıyor.

Yıllık karşılaştırmada ise artış daha yüksek. Ekim 2025’te 334 bin 768 olan elektrikli araç sayısı, bir yılda 171 bin 604 adet artarak yüzde 51,3 büyüdü. Başka bir ifadeyle Türkiye yollarındaki elektrikli araç sayısı, son bir yılda yaklaşık yarı yarıya yükseldi.

Rapordaki geçmiş yıllar, dönüşümün ölçeğini de gösteriyor. 2020 sonunda 3 bin 710 olan elektrikli araç sayısı, 2022’de 14 bin 896’ya, 2023’te 80 bin 826’ya ulaşmıştı. 2024 yılının sonunda ise 185 bin 513 adet olmuştu.

ŞARJ SOKETİ SAYISI 50 BİNE YAKLAŞTI

Elektrikli araç sayısı artarken ticari şarj altyapısı da genişlemeyi sürdürdü. Eylül sonunda 48 bin 971 olan şarj soketi sayısı, ekimde 732 adet artarak 49 bin 703’e yükseldi. Ekim 2025’teki 36 bin 280 soketle karşılaştırıldığında yıllık büyüme yüzde 37 oldu.

Mevcut soketlerin 28 bin 075’i alternatif akımla çalışan AC, 21 bin 628’i ise doğru akımla çalışan DC ünitelerden oluşuyor. Böylece DC soketlerin toplam içindeki payı yaklaşık yüzde 43,5’e ulaştı.

Araç ve soket sayıları birlikte değerlendirildiğinde, ülke genelinde ticari şarj soketi başına yaklaşık 10,2 elektrikli araç düşüyor.

BİR AYDA 3,1 MİLYON ŞARJ İŞLEMİ

Ekim ayında ticari şarj ağlarında toplam 3.122.317 şarj işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerde tüketilen elektrik 84.548 MWh, yani yaklaşık 84,5 milyon kWsa oldu. Şarj başına ortalama tüketim 27,08 kWsa olarak kaydedildi.

Kullanım dağılımında DC soketlerin ağırlığı dikkat çekti. Toplam şarj işlemlerinin yüzde 74,79’u, elektrik tüketiminin ise yüzde 81,01’i DC soketlerde gerçekleşti. DC şarj işlemlerinde ortalama süre yaklaşık 36 dakika, AC işlemlerde ise yaklaşık 2 saat 47 dakika oldu.

TÜKETİMDE İSTANBUL VE ANKARA ÖNE ÇIKTI

İllere göre şarj tüketiminde İstanbul 24.654 MWh ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 12.833 MWh ile Ankara izledi. İki şehir, Türkiye genelindeki ticari şarj tüketiminin yaklaşık yüzde 44,3’ünü oluşturdu. Ardından İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli geldi.

İşletmeciler arasında toplam soket sayısında 5.587 ile ZES lider olurken Trugo 4.292, Voltrun 2.769 soketle sıralandı. Yalnızca DC soketler dikkate alındığında ise 3.461 soketle Trugo ilk sırada yer alıyor.

Elektrik tüketiminde de Trugo 18.718 MWh ve yüzde 22,14 payla lider oldu. ZES’in tüketimi 12.846 MWh, toplam içindeki payı ise yüzde 15,19 olarak gerçekleşti.