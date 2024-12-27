Elektrikli araç sayısıyla birlikte şarj istasyonu sayısı da artıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kasım ayı "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu paylaştı. Rapora göre Ekim ayında 1568 megavat olan şarj istasyonları toplam kurulu gücü, Kasım ayında 1644 megavata çıktı.

SOKET SAYISINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 134 OLDU

Rapora göre Kasım 2023'te 10 bin 701 olan soket sayısı, yüzde 134,5'lik artışla Kasım 2024'te 25 bin 096'ya çıktı.

Bu 25 bin 096 adetlik soketin, 15 bin 327'si AC standart şarj yani daha yavaş soketlere aitken, 9 bin 769 adedi ise DC hızlı şarj. Böylece DC hızlı şarj sayısı toplam soket sayısının yüzde 40’ına yaklaştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

EPDK'nın verilerine göre elektrikli araç sayısında da yıllık bazda bakıldığında yüzde 107'lik bir artış söz konusu. 2023 yılının aynı döneminde 80 bin 826 adet olan elektrikli araç sayısı geçtiğimiz Kasım ayında bugün 167 bin 519 adede yükseldi.