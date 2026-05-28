Elektrikli araç ve şarj sayısı hız kesmeden artıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, Türkiye'de hem elektrikli araç sayısı hem de şarj istasyonu soket sayısı artmaya devam ediyor.

Raporda göre, Mart ayında 411 bin 796 olan elektrikli araç sayısı, Nisan ayında 427 bin 486 oldu.



Nisan ayı itibarıyla Türkiye'deki toplam şarj soketi sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,55 artarak 43 bin 9'a çıktı. Yıllık bazda bakıldığında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 45,8’lik artış söz konusu.



Elektrikli araç şarj altyapısındaki toplam güçte de aynı seviyede bir artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında toplam kurulu güç 2 bin 84 megavat iken bu yıl 3 bin 295 megavata çıktı. Bu da son bir yılda yaklaşık yüzde 58'lik büyüme anlamına geliyor.