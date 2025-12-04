Elektrikli araçlar zararlı radyasyon yayıyor mu?

Yeni yapılan bir araştırma elektrikli araçlar konusunda kafalarda soru işaretlerinden birine açıklık getirdi.

Almanya’da ADAC tarafından yapılan testlere göre, elektrikli araçlar zararlı radyasyon yayma konusunda içten yanmalı modellere göre daha iyi durumda. Hem sürücüler hem yolcular daha az radyasyona maruz kalıyor.

Almanya’nın resmi Radyasyondan Korunma Dairesi tarafından finanse edilen araştırmada 11 elektrikli, birkaç plug-in hibrit ve bir benzinli araç incelendi.

Hem yolda hem şarj esnasında alınan ölçümlerde manyetik alanlar belirlenen güvenlik sınırlarının çok altında.

Ölçümler, radyasyonun çoğunlukla ayakların yakınında meydana geldiğini, baş ve gövdenin minimum düzeyde radyasyona maruz kaldığı belirtildi.

Üstelik alınan verilerde en yüksek elektromanyetik alan sanılanın aksine motorlardan değil ısıtmalı koltuklardan yayılıyor. Bu da sadece elektrikli modeller değil tüm araçlar için geçerli oluyor.

Şarj sırasında da hem AC hem DC şarjda yine insan vücuduna etki edecek değerler çıkmadığı görüldü. Hatta DC hızlı şarj, yavaş AC şarjdan bile daha düşük değerler ürettiği görüldü.