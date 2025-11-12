Elektrikli araçlara "hızlanma" sınırı

Elektrikli otomobillerin seri hızlanması son dönemde gelen rekorlarla bir kez daha dikkatleri çekiyor.



Artık sıradan dört kapılı aile otomobilleri hatta SUV'lar bile spor otomobiller kadar seri kalkış hızlarına ulaşabiliyor.



Çin, trafikte tehlikeye yaratabileceği düşüncesiyle bu seri kalkışlara bir nokta koymayı hedefliyor.

0-100 5 SANİYE ALTI OLAMAYACAK

Ulusal Standartlar Komisyonu'nun hazırladığı taslağa göre, binek araçların 0’dan 100 km/sa hıza ulaşma süresi 5 saniyeden kısa olamayacak. Düzenlemeye göre bu araçların yazılımında bir hız sınırlama moduyla sağlanacak. Sürücü manuel olarak farklı bir moda geçerek istediği hıza ulaşabilecek ama bunu aracı her çalıştırdığında tekrarlaması gerekiyor.