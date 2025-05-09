Elektrikli araçlarda hızlı şarj batarya ömründen mi yiyor?

Özellikle 2024 ve 2025 yılında yeni teknolojilerle elektrikli araçların şarj süreleri sürekli aşağı çekiliyor. Öyleki ultra hızlı şarj istasyonlarıyla bu süreler 5 dakikalara kadar düşüyor.

Kullanıcıların menzil kaygısını azaltan bu hız başka endişeleri de beraberinde getirdi. Bazı analizler yükske hızlı şarjların pil ömründen yediğini, dayanıklılık ve garanti gibi sorunlar doğurabileceğini belirtiyor.

Bazı uyuglama üzerinden araç çağırma firmaları sürekli kullandıkları ultra hızlı şarjlar nedeniyle pillerin yavaşlamasının hızlandığını açıkladı. Araştırmalara göre, 120 kW'nin üzerinde ultra hızlı şarjı sıklıkla kullanan pillerin, yavaş şarja kıyasla döngü ömürlerini yüzde 40 kısaltabileceğini gösteriyor.

Elektrikli araç bataryaları için sunulan bazı garantilerde belli bir gücün üstünde hızlı şarjı sürekli kullanımı veya ticari kullanımları kapsam dışı tuttuğu belirtiliyor.

Uzmanlar ise elektrikli araç sahiplerine ultra hızlı şarjlari toplam şarj sürelerinin yüzde 40'ından aşağıda tutmalarını hatta zaman izin verdiğince yavaş şarja öncelik verilmesini tavsiye ediyor.