Elektrikli kamyonlara çift batarya: Beş dakikada değişim, üç yılda milyonluk tasarruf

Elektrikli kamyonların uzun yolda yaygınlaşması için yalnızca menzilin artması yeterli olmuyor. Aracın enerji ikmali sırasında ne kadar beklediği ve bataryanın işletmeye maliyeti de taşımacılık şirketlerinin kararını etkiliyor. Çinli batarya devi CATL, yeni tanıttığı “Dual-Electric Range Extender” sistemiyle bu iki konuya birlikte çözüm sunmayı amaçlıyor.

Yeni yaklaşımda kamyonun enerji ihtiyacı, farklı görevler üstlenen iki bataryayla karşılanıyor. Ana batarya istasyonda değiştirilebilirken ikinci paket, araç üzerinde kalarak yedek enerji sağlıyor.

BÜYÜK BATARYA DEĞİŞİYOR, KÜÇÜK BATARYA ARAÇTA KALIYOR

Sistemin temelinde şasiye yerleştirilen 432 veya 513 kWh kapasiteli değiştirilebilir ana batarya bulunuyor. Sürücü kabininin arkasındaki bağımsız 77 kWh paket ise gerektiğinde devreye giriyor. Açıklanan kapasiteler toplandığında iki farklı yapılandırmada 509 ve 590 kWh toplam batarya kapasitesi ortaya çıkıyor.

“Menzil uzatıcı” adı verilen bölüm de elektrikli çalışıyor, sistemde bu görev için benzinli veya dizel jeneratör kullanılmıyor. Ana paket kiralanabilirken yardımcı batarya aracın üzerinde kalıyor.

ANA BATARYADAKİ ENERJİ DAHA FAZLA KULLANILABİLECEK

CATL’ye göre mevcut değiştirilebilir bataryalı kamyonlarda sürücüler, yolda kalma endişesiyle yaklaşık yüzde 30 şarj kaldığında istasyona dönebiliyor. Bu durum, kiralanan kapasitenin bir bölümünden yararlanılamamasına yol açıyor.

İkinci bataryanın sağladığı güvenceyle ana paketin yüzde 5’in altındaki doluluk seviyelerine kadar kullanılabilmesi hedefleniyor. Gerektiğinde enerji aktarımı milisaniyeler içinde yardımcı pakete geçiriliyor. Şirket, böylece ana bataryanın kullanım derinliğini yaklaşık yüzde 70’ten yüzde 95’in üzerine çıkarabildiğini belirtiyor.

ÜÇ YILDA YAKLAŞIK 3,4 MİLYON TL TASARRUF HESABI

CATL'ye göre sistem, dizel kamyonla karşılaştırıldığında üç yıllık kullanımda yaklaşık 70.000 dolarlık tasarruf sağlayabiliyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 3,5 milyon TL'lik tasarruf anlamına geliyor.

Kiralama modelinin yük taşımacılığındaki mevsimsel değişimlere göre düzenlenebilmesi de hedefleniyor. Böylece filoların işlerin yavaşladığı dönemlerde batarya giderlerini azaltabilmesi amaçlanıyor.

BEŞ DAKİKALIK DEĞİŞİM İÇİN İSTASYON AĞI BÜYÜYECEK

Qiji sistemiyle batarya değişiminin beş dakikada tamamlanması öngörülüyor. CATL, Çin’de 2026 sonuna kadar 900, 2027’de ise 2 bin ağır vasıta batarya değişim istasyonuna ulaşmayı planlıyor. Uzun vadeli hedef, ortaklarla birlikte 10 bin istasyonluk ağ oluşturmak.

600 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL AYRI BİR PAKETE AİT

CATL aynı etkinlikte farklı çalışma koşulları için geliştirilen Tectrans II bataryalarını da gösterdi. Hafif ve ince paketlerin yanında uzun yol taşımacılığına yönelik 760 kWh kapasiteli, 600 kilometrenin üzerinde menzil sunduğu belirtilen bir seçenek bulunuyor.