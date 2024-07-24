Elektrikte yavaşlama dönemi: Geçiş beklenenden uzun sürecek

Elektrikli otomobilde talebin azalması otomotiv devlerini de biraz daha yavaş hareket etmeye itiyor. Çoğu marka yüzde yüz elektrikli modeller yerine şarj edilebilir hibrit araçlara odaklanma hedefine geçiş yapıyor. Bunun arkasında ise yüksek fiyatlar, şarj sorunları, devlet teşviklerinin sona ermesiyle birlikte azalan talep yer alıyor.

ABD, Alman ve Fransız otomobil üreticilerinde şu anda beklentinin yüzde 45 altında elektrikli araç üretimi olduğu belirtiliyor.

Audi CEO'su Gernot Döllner, gelecekte daha fazla şarj edilebilir hibrit model (PHEV) sunmaya başlayacaklarını söyledi. Döllner, PHEV'leri elektrik çağına geçişte bir köprü olarak gördüklerini ve bu geçişin beklenenden daha uzun sürebileceğini belirtti.

Aynı şekidle Porsche'nin şirket sözcülerinden birinin Reuters'a yaptığı bir açıklamada, "Elektrikli otomobillere geçiş beş yıl önce düşündüğümüzden daha uzun sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yani Porsche'nin 2030 yılına kadar satışların yüzde 80'inden fazlasının elektrikli olması hedefi artık bazı şartlara dayanıyor.

Bentley'in de 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olma hedefi vardı. Bu hedef artık 3 yıl ötelenmiş durumda.

Yine aynı şekilde 2025 yılına kadar PHEV ve tamamen elektrikli modellerinin satışlarının yarısını oluşturacağını hedefleyen Mercedes, 5 yıllık bir ötelemeyle bunu 2030 olarak değiştirdi.

Stellantis, İtalya'daki Mirafiori fabrikasında elektrikli araç üretimini durdurmayı planlıyor.