Eylül ayında otomotiv pazarı daraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Eylül ayı verilerini açıkladı. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1,2 oranında azaldı. Ocak-Eylül döneminde toplam 847 bin 692 adet araç satışı gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 0,9 oranında artarak

673 bin 073 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,4 azalarak 174 bin 619 adet satış gerçekleşti.

Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,6 azalarak 85.540 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 14,61 azalırken hafif ticari araç satışları ise 1,6 arttı.

ODMD verilerine göre 10 yıllık ortalama baktığımızda Eylül ayında satışlar yüzde 37 artış gösterdi.

Otomobil pazarında SUV'ların hakimiyeti devam ediyor. Pazarın yüzde 55.8'ini SUV modeller oluşturuyor. Bu yıl toplamda 375 bin 248 adet SUV satışı gerçekleşti.