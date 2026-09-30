Fiziksel tuşlar geri dönüyor: Sırada hangi özellikler var?

Otomobil üreticilerinin fiziksel tuşlara geri dönüşü, eski araçlardaki kullanım kolaylıklarını gündeme taşıdı. Geri dönmesi istenebilecek özellikler arasında basit bakım araçlarından gece sürüşünü kolaylaştıran donanımlara kadar farklı örnekler bulunuyor.



KAMERA YERİNE KLASİK AYNALAR



Özellikle yeni nesil elektrikli otomobillerde görmeye başladığımız kameralı yan aynalar bazı kullanıcılar tarafından istenmeyen özellikler arasında. Fiziksel tuşlar gibi klasik aynaların hiç koybolması istenmiyor.

BAGAJ KAPAĞINDAN BAĞIMSIZ CAM

Bagaj kapağını tamamen kaldırmadan yalnızca arka camı açabilmek, küçük eşyalara ulaşmayı kolaylaştıran çözümlerden biriydi. Bazı SUV ve station wagon modellerinde kullanılan bu özellik, geri dönmesi istenen donanımlar arasında gösteriliyor.



Camlar denince yine eski otomobillerin küçük, açılabilir kelebek camları da hatırlatılıyor.

SAAB'IN GECE SÜRÜŞ ÖZELLİLİĞİ

Gittikçe büyüyen gösterge panelleri ile bilgi eğlence sistemleri gec sürüşlerinde bazen göz yorucu ve dikkat dağıtıcı bir hal alabiliyor. Saab’ın Night Panel adı verilen sistemi, hız göstergesi dışındaki aydınlatmaların büyük bölümünü kapatarak daha sade bir sürüş ortamı sunuyordu. İşte bu sistem ekranlarla çevrili günümüz kabinlerinde, gereksiz ışıkları tek hareketle azaltabilmek hala anlamlı bir kullanım kolaylığı olarak düşünülüyor.

ANALOG GÖSTERGELER

Özel üretim ya da ultra lüks modellerde görülen geleneksel göstergelerin çekiciliği birçok kişi için geri dönmesini istediği özelliklerden.



YEDEK LASTİKLER KAYBOLDU

Yeni mdoel otomobillerde stepne lastikler neredeyse tamamen kayboldu. Bunun yerini kompresör ve lastik tamir kitleri aldı. Yine de bu sistem yedek lastiğin her görevini tam olarak üstlenemiyor ve her hasarda çözüm sağlayamıyor.



KLASİK EL FRENİ



Yapılan anket araştırmalarına göre, mekanik el freni kolunun da kaybolması istenmiyor.