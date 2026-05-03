Son Güncelleme: 03.05.2026 23:58
Hidrojen motorunda dizele rakip verimlilik yakalandı
Almanya’da araştırmacılar tarafından geliştirilen hidrojen motoru, emisyon üretmeden yüzde 60’ın üzerinde verimlilikle dizel motorlara alternatif oldu.
Magdeburg Otto-von-Guericke Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen sistem, kapalı bir döngüde çalışırken ve her çevrimden sonra çalışma gazlarının çoğunu yeniden kullanıyor.
Yenilikçi konsept, hidrojen, oksijen ve argonun dengelenmiş bir karışımını kullanıyor. Hidrojen enerji kaynağı görevi görürken, oksijen reaksiyonu mümkün kılıyor ve argon ise kararlı bir taşıyıcı görevi görüyor.
Geleneksel bir yanma sisteminin aksine, bu motordaki gaz karışımının büyük kısmı sistemin içinde kalırak yeniden kullanılıyor.
Sistem, hidrojeni ayırıp sıvılaştırırken, yalnızca belirli yan ürünleri uzaklaştırır. Bu tasarım, motorun geleneksel egzoz emisyonları üretmeden çalışmasını sağlıyor.
Argon Power Cycle olarak adlandırılan bu sistem hm fiziksel hem de simülasyonlarla test edildi.
Elde edilen sonuçlara göre, sistem yüksek güç üretimi ile yüzde 60’ın üzerinde verimliliği aynı anda sunabiliyor. Bu değerin günümüzdeki birçok dizel motorun verimlilik seviyesini geçtiği, güç çıkışı açısından da benzer bir performans sergilediğini gösteriyor.
