Hidrojen yakıtlı otomobiller yeniden gündemde: Avantajları ve dezavantajları

Hidrojenli arabalar, sadece su buharı emisyonu oluştururken, yenilenebilir enerji kaynaklarından da güç aldığı için oldukça çevreci seçenekler arasında.

Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) olarak da bilinen hidrojenli arabalar, hidrojen yakıt hücreleri sayesinde arabanın elektrik motorunu çalıştırırlar. Elektrikli araçlardan farkı ise hidrojenli modeller de içten yanmalı araçlarda olduğu gibi egzoz kısmı mevcuttur. Ancak buradan sadece su damlaları dışarı atılır.

Hidrojen yakıtlı araçlar bazı özel avantajlara sahiptir:



Hızlı Dolum: Elektrikli araçların şarj süresi uzun olabilirken, hidrojen araçlar hızlı dolum yada depo değişimi yapabilirler.

Uzun Menzil: Hidrojen araçları daha uzun menzile sahip olabilirler.

Soğuk Hava Koşulları: Hidrojen araçlar soğuk hava koşullarında daha iyi performans gösterebilirler.

Hafif Yapılar: Hidrojen araçlar, bataryaları içermediği için daha hafif ve kompakt olabilirler.

Ancak hidrojen yakıtlı araçların bazı dezavantajları da vardır:

Hidrojen Altyapısı Sorunları: Hidrojen dolum istasyonlarının eksikliği, hidrojen yakıtlı araçların kullanılabilirliğini sınırlar.

Üretim ve Depolama Maliyetleri: Hidrojen üretimi ve depolaması pahalı olabilir. Ayrıca, hidrojen sıkıştırılmış veya soğutulmuş bir şekilde depolandığında enerji kaybı yaşanabilir.

Sürdürülebilir Hidrojen Üretimi: Hidrojen, sürdürülebilir kaynaklardan üretilmezse, çevresel faydaları azalır. Sürdürülebilir hidrojen üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı süreçler gereklidir.

Güvenlik Sorunları: Hidrojen gazının saklanması ve taşınması güvenlik endişeleri doğurabilir.

Hidrojen Üretiminde Verimlilik: Hidrojen üretim süreçleri, enerji verimliliği açısından elektrikli araçların şarj edilmesiyle karşılaştırıldığında daha düşük verimlilik gösterebilir.

HİDROJEN YAKITLI OTOMOBİLLER NASIL ÇALIŞIR?

Hidrojen yakıtlı otomobiller, bir dizi kimyasal ve elektrokimyasal işlemi içeren özel bir teknoloji kullanır. İşte bu sürecin adımları:

Hidrojen Depolama: Hidrojen gazı sıkıştırılmış veya soğutulmuş bir şekilde özel depolama tanklarında saklanır.

Hidrojen İletimi: Hidrojen depolama tanklarından yakıt hücresine iletilir.

Yakıt Hücresi: Yakıt hücresi, hidrojen gazını ve genellikle havadan temin edilen oksijen gazını birleştirerek elektrik üretir. Bu elektrokimyasal reaksiyon sonucu üretilen elektrik, aracın elektrik motoruna iletilir ve tekerleklere güç sağlar.

Elektrik Üretimi: Hidrojen ve oksijen gazlarının reaksiyonu sırasında elektrik üretilir.

Sadece Su ve Isı Emisyonu: Hidrojen yakıtlı araçlar sadece su buharı ve ısı üretirler.

Güç Kontrolü: Araç, sürüş koşullarına bağlı olarak hidrojen yakıt hücresinden gelen elektriği kontrol eder ve tekerleklere iletilen gücü düzenler.