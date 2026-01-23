Hızlı şarj istasyonları ve elektrik tüketimi hızla artıyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araçlar için Türkiye'de kurulu şarj istasyonu sayısını güncelledi. Soket sayısı artarken, elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaştı.
Türkiye'de elektrikli araç model sayısıyla birlikte satışları da hızla artıyor. Buna bağlı olarak elektrikli araçlar için şarj istasyonu soket sayıları da özellikle hızlı şarj konusunda büyümeye devam ediyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2025 yılı verilerine göre, şarj soket sayısı Aralık ayında KAsım ayına göre yüzde 3,6 artarak, 38 bin 808'e ulaştı.
2025 yılı başında toplam soket sayısı 26 bin 941 olduğu göz önüne alındığında yüzde 44'lük bir atış söz konusu.
Bununla birlikte elektrikli araç şarj ağının toplam kurulu gücü 2025 yılı Aralık ayında 2 bin 913 megavat oldu. Şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 58 milyon 238 bin 20 kilovatsaate yükseldi.
İl bazında elektrik tüketiminde 19 bin 51 megavatsaatle İstanbul birinci sırada, 9 bin 668 megavatsaatle Ankara ikinci ve 3 bin 358 megavatsaatle İzmir üçüncü sırada yer alıyor.
Ocak 2025’te 16 bin 125 olan AC soket sayısı 2025 yılı sonunda yüzde 37 artışla 22 bin 95'e yükselirken, DC şarj soket sayısı ise 10 bin 816'dan 16 bin 51'e yükseldi.
