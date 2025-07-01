Hızlı şarj istasyonlarında artış sürüyor

Türkiye'de elektrikli araç satışı ve model sayısı hızla artıyor. Buna bağlı olarak elektrikli araçlar için şarj istasyonu sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Mayıs ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj soket sayısı yüzde 4 artarak 30 bin 680'e yükseldi.

Mayıs ayına rakamlarına göre Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 247 bin 244'e çıktı. Nisan ayında bu rakam 231 bin 474 adetti.

Türkiye'de elektrikli araçlar için toplam şarj soketi sayısı ise 30 bin 680 oldu. Bunun 17 bin 783'ü yavaş şarj dediğimiz AC, 12 bin 897'si ise hızlı yani DC şarj. Geçmiş dönemlere bakıldığında en dikkat çeken AC şarj sayısının uzun bir süredir yatay bir seyirle ilerlediği, DC hızlı şarj sayısının ise hızla yükseldiği görülüyor.