İngiltere'de SUV'lara ek vergi gündemde

Londra yönetimi “Vision Zero” stratejisi kapsamında SUV'lar için yeni ücretlendirmeler getirmeye hazırlanıyor.



Günümüzde SUV modellerin artışıyla birlikte satışlarla SUV hakimiyeti dikkat çekici boyutlarda. Satılan araçların muhtemelen yarısı, standart park alanlarına sığmayacak kadar geniş tasarımlara sahip.



Daha büyük araçların yollarda daha fazla alanı kapladığı, kavşak ve yaya geçitlerinde ise görüşü ciddi şekilde kısıtladığı belirtiliyor.



Ayrıca, SUV'ların yayalarla olan kazalarda küçük araçlara göre daha ölümcül sonuçlar doğurma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Paylaşılan verilere göre, SUV'ların standart bir binek araca göre kaza anında bir çocuğun ölümüne yol açma olasılığı yüzde daha yüksek.



Londra'da SUV sayısı 2002 yılında 80 bin iken 2023 yılında 800 bin adede çıktığı görülüyor.



ELEKTRİKLİYE GEÇİŞİ ETKİLER Mİ?



Elektrikli modellerin çoğunluğunun SUV olarak üretildiği düşünüldüğünde gelecekteki politikaların elektrik dönüşümüne etkileri de değerlendiriliyor.