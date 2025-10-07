iPhone komut verdi, araç park yerini terk etti: Uzaktan kontrollü araçlar ne kadar güvenli?

Çin'de sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü tartışmaları da beraberinde getirdi. Görüntülerde Xiaomi'nin SU7 modeli bir aracın içinde kimse yokken ve sürücüsü yanında değilken park yerinden kendi kendi hareket ettiği görülüyor.

Aracın sahibi bunu fark edince bulunduğu mağazadan çıkıp aracın peşinden gidiyor ve durduruyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılmasıyla araç sahibi Xiaomi yetkilileriyle iletişime geçiyor ve gerçeği öğreniyor. İlk etapta bir hack durumu gibi görülen olayda gerçek oldukça farklı.

Xiaomi mühendisleri, aracın kadının telefonu olan iPhone 15 Pro Max'den "park et" komutu aldığını açıkladı. Sistemlerde bir sorun veya hack durumu olmadığı da doğrulandı.

Şirket resmi bir özür açıklarken, araç sahibi de kendisi ile paylaşılan verilerin doğruluğunu kabul ettiğini sosyal medyadan açıkladı.

iPhone'un ise bu komutu nasıl kendi kendine gönderdiği henüz belli değil. Bir sesli komutla yanlışlıkla tetiklenmiş olabilir.

Otomobillerin bu kadar teknolojik donanıma sahip olmaları işleri oldukça kolaylaştırsa da güvenlik endişeleri hala davem ediyor.



Uzaktan bağlantılı araçlarla kendi kendine park, park yerinden çıkıp gelme, karlı havalarda uzaktan ısıtma ve üstündeki karları temizlemeye kadar birçok fonksiyon kullanılabiliyor.

Xiaomi, 2025 yılı için 350 bin adetlik satış hedefi açıklarken, bu rakamın 500 bine çıkabileceğini konuşuluyor.