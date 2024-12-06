Karavanlarda yeni dönem: 750 kilogram kavramı değişti

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karara göre araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme ile özellikle pandemi döneminde ülkemizde hızla yayılan ve talebe yetişilemeyecek duruma gelen karavanlarla ilgili de değişiklik yapıldı.

Daha önce çekme karavanlarda 750 kilogram üstü için olan tescil belgesi zorunluluğu kaldırıldı ve 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorklar da tescil kapsamına alındı.



Böylece 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bütün çekme karavanlar için tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi oluşturulacak.

Tescil işlemleri noterler tarafından gerçekleştirilecek. O1 Belgesi ve çekme karavan satış faturası ile noterden satış yapılamayacak.

1 Ocak 2025 tarihinden önce üretilmiş olan araçlar için üreticilerin sisteme giriş yapması ve 2035 yılına kadar ilgilisinin talepte bulunması gerekecek. Tescil edilmeyen araçların trafiğe çıkması yasaklanacak.