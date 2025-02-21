Karlı ve buzlu yolda nasıl araç kullanılır?

Araçlar için en zor koşullar karlı ve buzlu zeminlerdir. Son günlerde yurdun büyük bir kesiminde şoförler için zorlu koşullar oluşmakta. Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli?

MUTLAKA KIŞ LASTİĞİ KULLANILMALI

Araçlarımızda standart olarak gelen lastikler 7 derece ve üzerinde maksimum tutunmayı sağlayabilirler. Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde bu lastiklerin tutunma problemi başlar ve fren mesafesiniz uzar. Bu nedenle kış mevsiminde mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki havalar için dizayn edilmiştir ve hava soğudukça tutunma performansı artar, fren mesafenizi ciddi oranda azaltır.

Lastiklerden sadece ikisini kış lastiğiyle değiştirmek ciddi bir hatadır. Bu şekilde aracın yere sağlam basması imkansızdır. Mutlaka dört lastiğinde kış lastiğine çevrilmesi gerekmektedir.

LASTİK HAVALARINI İNDİRMEK DOĞRU MU?

Yapılan en büyük hatalardan biri de karlı havalarda araç lastik havalarının indirilmesidir. Lastik havasını düşürdükçe kar tahliyesini sağlayan olukların, kanalların, desenlerin arasında boşluk kapanmaya başlar. Bu nedenle tutunma, patinaj ve kayma problemleri başlar. Yani indirmek yerine havayı artırarak tahliye kanallarının arası biraz daha açılır ve tutunma artar.

KIŞ LASTİĞİNE DE ZİNCİR TAKILIR

Kış lastiği kullansanız bile yine de aracınızda zincir bulundurun. Hem yasal, hem de güvenli sürüş açısından araçta zincir bulundurulmalıdır. Belirli bir kar seviyesinin üzerinde kış lastiği de tutunma problemi yaşar. Bu nedenle özellikle yolun buzla kaplı kısımlarında tek çare zincir kullanımıdır. Unutmayın; kış lastiğine de zincir takılır.

ŞERİT DEĞİŞTİRMEKTEN KAÇININ

Karlı zeminlerde ve gizli buzlanmanın olduğu bölgelerde mümkün olduğunca az hareket edilmeli, gereksiz şerit değişimlerinden kaçınılmalıdır. Yapılacak ani ve sert direksiyon hareketleriyle araç önden veya arkadan kaymalar yaşayabilir. Direksiyon hareketlerinin çok yumuşak olması, diğer sürücülerin hatalarından etkilenilmemesi için takip mesafesinin de artırılması iyi bir çözüm olacaktır.

ANİ GAZ, FREN VE VİTES HAREKETLERİ YAPMAYIN

Ani gaz ve fren hareketlerinden uzak durulmalı. Yapılacak her ani veya sert hareket, patinaj ve kayma problemi ortaya çıkacaktır. Gaz ve fren pedalları çok yumuşak kullanılmalıdır.

YÜKSEK VİTES TERCİHİ

Karlı zeminlerde ön lastiklere fazla güç vermek patinaja sebep olabilir. Bu nedenle aracı ikinci vitese alıp, gaz ve debriyaj hareketlerini çok yavaş uygulayarak sorunsuz bir kalkışa imza atabilirsiniz. Bu imkana sahip olmayan otomatik vites araçlardaysa gaz pedalına çok yavaş, kademeli olarak basılması yeterli olacaktır.

Sürüş esnasında aracın devrini yükseltmek karlı zeminler için dezavantaj oluşturur. Bu nedenle düşük devir ve bir üst vitesi tercih edin. Örneğin; ikinci viteste 45 km/s hızla gitmek yerine, üçüncü viteste aynı hızla giderseniz aracın yere tutunması biraz daha kolay olacaktır.

GİZLİ BUZLANMA TEHLİKESİ OLAN YERLER

Eriyen kar suyunun bulunduğu yerler, köprü üstleri, viyadükler ve yoğun rüzgar alan zeminler gizli buzlanma açısından büyük risk oluşturur. Bu bölgelere yaklaşırken hızınızı yarı yarıya düşürün, takip mesafenizi iki katına çıkarın. Araç içinde telefon, müzik sistemi gibi dikkat dağıtacak ekipmanlarla uğraşmayın, reflekslerinizi hazır tutun.

KARA SAPLANAN LASTİĞE DİKKAT

Aracınız bir veya birden fazla lastiği kara saplanırsa, çok fazla gaz vermek aracı saplandığı yerden çıkarmaz, aksine boşa dönen lastik düştüğü çukuru derinleştirir.

Aracı mümkünse ikinci vitese alıp, çapraz şekilde öne ve arkaya doğru manevra denemeleri yapılabilir. Fakat 4-5 denemeden sonra araç yerinden hiç hareket etmemişse daha fazla zorlamamak gerekir. Aksi takdirde hem araca zarar verilir, hem de aracın saplandığı yerden çıkış süresi uzar. Bu nedenle fazla ısrar etmeden çekici yardımı almak en iyi yöntemdir.