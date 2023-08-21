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Murat Şahin murat.sahin@ntv.com.tr

Kasım'da kısa tatil seçenekleri

Kasım ayında okulların ara tatile girmesiyle küçük bir hafta sonu kaçamağına dönüşebilir. Cüzdanı çok yormayan, içinde biraz aktivitenin de olacağı en uygun yerler nereler? İşte arabayla gidilebilecek İstanbul'a yakın tatil rotaları...

İşte İstanbul'a yakın arabayla gidilebilecek yerleri:

Şile: İstanbul'un doğusunda bulunan Şile, hem denizi hem de doğal güzellikleriyle ünlüdür. Şile'nin plajları, ormanları ve tarihi şehir merkezi gezilebilir.

Ağva: Şile'ye yakın olan Ağva, Yeşilçay nehrinin oluşturduğu doğal güzellikleriyle ünlüdür. Nehir kenarında yapacağınız yürüyüşler ve teknelerle nehir turu yapma imkanı bulabilirsiniz.

İğneada: Kırklareli'nde bulunan İğneada, İstanbul'a yaklaşık 2 saat mesafededir. İğneada Longoz Ormanları ve plajlarıyla doğa severlerin ilgisini çeker.

Karaburun: İstanbul'un güneyinde, Tekirdağ'a yakın olan Karaburun kumsalları ve tertemiz deniziyle bir yaz tatili için ideal bir yerdir.

Sapanca: İstanbul'a yaklaşık 2 saat mesafede bulunan Sapanca, gölü ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Sapanca Gölü kenarında yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir ve gölde tekne turu yapabilirsiniz.

Abant: Bolu'nun güzide tatil beldelerinden olan Abant, İstanbul'a yaklaşık 3 saatlik mesafede bulunur. Abant Gölü, çam ormanları ve doğal güzellikleriyle ünlüdür.

Kilyos: İstanbul'un kuzeyinde bulunan Kilyos, plajları ve deniz aktivite imkanlarıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin tercih ettiği bir tatil beldesidir.

Mudanya: İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Mudanya, Bursa'nın güzel sahil kasabalarından biridir. Tarihi evleri, güzel plajları ve enfes deniziyle ziyaretçilerini cezbeder.

Şarköy: Tekirdağ'a yakın olan Şarköy, güzel plajları ve şarap bağlarıyla ünlüdür. Şarköy'de denize girip, şarap tadımı yapabilirsiniz.

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