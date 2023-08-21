Kasım'da kısa tatil seçenekleri

İşte İstanbul'a yakın arabayla gidilebilecek tatil yerleri:



Şile: İstanbul'un doğusunda bulunan Şile, hem denizi hem de doğal güzellikleriyle ünlüdür. Şile'nin plajları, ormanları ve tarihi şehir merkezi gezilebilir.



Ağva: Şile'ye yakın olan Ağva, Yeşilçay nehrinin oluşturduğu doğal güzellikleriyle ünlüdür. Nehir kenarında yapacağınız yürüyüşler ve teknelerle nehir turu yapma imkanı bulabilirsiniz.



İğneada: Kırklareli'nde bulunan İğneada, İstanbul'a yaklaşık 2 saat mesafededir. İğneada Longoz Ormanları ve plajlarıyla doğa severlerin ilgisini çeker.



Karaburun: İstanbul'un güneyinde, Tekirdağ'a yakın olan Karaburun kumsalları ve tertemiz deniziyle bir yaz tatili için ideal bir yerdir.



Sapanca: İstanbul'a yaklaşık 2 saat mesafede bulunan Sapanca, gölü ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Sapanca Gölü kenarında yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir ve gölde tekne turu yapabilirsiniz.



Abant: Bolu'nun güzide tatil beldelerinden olan Abant, İstanbul'a yaklaşık 3 saatlik mesafede bulunur. Abant Gölü, çam ormanları ve doğal güzellikleriyle ünlüdür.



Kilyos: İstanbul'un kuzeyinde bulunan Kilyos, plajları ve deniz aktivite imkanlarıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin tercih ettiği bir tatil beldesidir.



Mudanya: İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Mudanya, Bursa'nın güzel sahil kasabalarından biridir. Tarihi evleri, güzel plajları ve enfes deniziyle ziyaretçilerini cezbeder.



Şarköy: Tekirdağ'a yakın olan Şarköy, güzel plajları ve şarap bağlarıyla ünlüdür. Şarköy'de denize girip, şarap tadımı yapabilirsiniz.