Katı hal bataryalar beklenenden erken gelebilir

Katı hal bataryalar, lityum iyon bataryalardaki sıvı elektrolitlerin yerine tamamen katı bir iletken koyuyor. Bu sayede de uzun ömür, hızlı şarj ve yüksek enerji verimliliği vaat ediyor.



Uzun süredir elektrikli otomobiller geleceği olarak görülen katı hal bataryalar beklenenden hızlı yola çıkabilir.

Çinli GAC Grubu tarafından desteklenen batarya üreticisi Greater Bay Technology (GBT), ultra hızlı şarj ve katı hal bataryaları geliştirmeye odaklanan bir marka.



Şirket, ilk A sınıfı tamamen katı hal pil hücrelerinin üretim hattından çıkmasıyla önemli bir kilometre taşına daha ulaştığını duyurdu. Bu hücrelerin en dikkat çekici özelliği tamamen sıvı elektrolitten arındırılmış olması. Yapılan testlerde bataryalar iğne delme, sıkıştırma ve ani ısı şoku gibi zorlu güvenlik senaryolarından yangın veya patlama olmadan başarıyla geçti.



Yeni teknoloji, organik-inorganik kompozit yapıya sahip ESC (Electrolyte Solid Composite) tamamen katı hal elektrolit sistemiyle, tamamen katı hal pillerinin kitlesel pazara ulaşmasını engelleyen engelleri aşıyor.



Geleneksel sıvı lityum iyon pillere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olan 260-500 Wh/kg'lık tek hücre enerji yoğunluğuyla, bu piller daha uzun sürüş menzili, daha hızlı şarj ve daha fazla iç mekan alanı sağlıyor.



Ayrıca, 3C hızlı şarjı mümkün kılıyor. Ayrıca, uzun süreli ve tekrarlanan şarj-deşarj döngülerinde minimum ömür azalması gösterdi.