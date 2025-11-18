Katı hal bataryalar sandığımız kadar yakın değil mi?

Yüksek enerji yoğunluğu, hızlı şarj süreleri ve kararlılık avantajlarıyla uzun zamandır elektrikli otomobillerin geleceği olarak görülen katı hal pillerle ilgili gelen son bilgiler daha fazla beklemek gerekeceğini gösteriyor.

Çin'in önde gelen batarya devleri, elektrikli otomobiller için “sonraki devrim” olarak nitelendirilen teknolojinin henüz büyük ölçekli bir ticarileşme için hazır olmadığını görüşünde birleşiyor.

Çin'in batarya teknolojisinde ve üretiminde hızlı büyümesine rağmen uzmanlar, tamamen katı hal pillerin ticarileşmesinin yıllar alabileceği konusunda uyarıyor.

SVOLT Energy Technology Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yang Hongxin, küçük ölçekli kurulumların 2027 yılına kadar mümkün olabileceğini ancak, büyük ölçekli ticarileştirme için maliyetlerin düşürülmesi ve daha gelişmiş bir tedarik zinciri gerektireceğini belirtti. Hongxin, büyük ölçekli seri üretimin 2030'dan önce gerçekleşmeyebileceğini tahmin ediyor.

Çin'in otomotiv devlerinden Changan Automobile Başkan Yardımcısı ve Deepal Yönetim Kurulu Başkanı Deng Chenghao ise 2030 yılına kadar büyük ölçekli ticarileşmenin "en iyimser" senaryo olacağını ve 2035'in daha gerçekçi bir hedef olabileceğini öne sürüyor.

“ÖNÜNDE DÖRT TEMEL SORUN VAR”

Çin Otomotiv Teknolojisi Araştırma Merkezi Baş Bilimcisi Wang Fang, katı hal bataryaların önünde dört temel sorun olduğunu belirtti. Bunlar belirsiz iyon iletim kanalları, karmaşık üretim süreçleri, yetersiz güvenlik kontrolleri ve büyük ölçekli üretim zorlukları.

Katı hal batarların karşısında bir başka sorunda sıvı lityum batarya teknolojisinde hızlı ilerleme. Mart ayında tanıtılan BYD'nin süper e-platformu, 5 dakikalık şarjla 400 kilometre menzil vadediyor. Yine benzer şekilde, Zeekr ve Huawei'in 1,5 MW'a kadar yüksek güçlü şarj çözümleri piyasaya sürmesi katı hal pilleri yavaşlatabilir.

Aynı zamanda batarya değişim istasyonlarının yayılması da katı hal pilleri hızla gerçekleşmesi gereken bir teknoloji olmaktan uzak kılıyor. Yani hibrit teknolojisi, hızlı şarj ve pil değiştirme sistemlerinin gelişmesiyle birlikte, katı hal pillere olan ihtiyaç bir nebze azalmış görülüyor.