Katı hal bataryalarında yeni dönem: 1000 kilometre menzil mümkün

Çinli bilim insanlarının katı hal bataryaların önündeki kritik engelleri aşmasıyla birlikte 1000 kilometreye kadar menzilli bataryaların önü açılmış oldu.

Katı hal bataryalar, lityum iyon bataryalardaki sıvı elektrolitlerin yerine tamamen katı bir iletken koyuyor. Bu sayede de uzun ömür, hızlı şarj ve yüksek enerji verimliliği vaat ediyor. İşte bu teknolojinin önündeki teknik engeller nedeniyle uzun süredir seri üretime geçme zorluğu yaşanıyor.

Bu sorunun üstesinden gelmek için Çin’de çeşitli araştırma grupları tarafından yapılan üç temel ilerleme dikkat çekti.

Çin medyası CCTV’’ye göre, bu üç ilerleme ile geliştirilecek yeni bataryalar 100 kilogram ağırlıkla 1000 kilometreyi aşan menziller sunabilecek.

Hızla gelişen teknoloji ve yeni araştırmalarla bataryalardaki değişim hem şarj süreleri hem de menzil konusunu tarihe karıştıracak gibi. Bu iki mesele kullanıcıların elektrikli araçlar konusundaki kararsızlığının ana sebeplerinin başında geliyor.