Katı hal pillerin seri üretimi yıllar alabilir

Yüksek enerji yoğunluğu, hızlı şarj süreleri ve kararlılık avantajlarıyla uzun zamandır elektrikli otomobillerin geleceği olarak görülen katı hal pillerle ilgili gelen son bilgiler daha fazla beklemek gerekeceğini gösteriyor.

Çinli batarya devi CATL'ın Başkanı Robin Zeng, katı hal bataryaların büyük üretiminin yıllar süreceğini açıkladı.



Elektrikli araçların geleceği olarak görülen katı hal bataryaların yaygın kullanımı konusunda konuşan Zeng, teknolojinin ticari kullanımı için 1 milyon araca yetecek seviyeye gelmesi gerektiğini belirtti. Bunun da 2030 yılından önce olmasının mümkün görünmediğini dile getirdi.



Şirketin paylaştığı bilgilere göre katı hal bataryalar, dokuz aşamalı teknoloji hazırlık seviyesi ölçeğinde dördüncü seviyede yer alıyor. Bu seviye teknolojinin halen laboratuvar ve prototip aşamasında olduğunu gösteriyor.