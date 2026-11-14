Kış lastiği alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Lastiğin üzerindeki işaretler ne anlama geliyor?

Havaların soğumasıyla birlikte sürücüler için lastik değiştirme dönemi de başladı. 2026’da kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların işletenlerine 6 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Hususi otomobiller için ülke genelinde zorunluluk bulunmuyor. İl sınırları içindeki uygulamayı ise valilikler belirliyor. Valilikler, bölgenin hava koşullarına göre uygulamayı bir ay erken başlatabiliyor veya bir ay geç bitirebiliyor.

Kış lastiği denince akla ilk olarak karlı yollar geliyor. Oysa sıcaklığın düzenli olarak 7 derecenin altına düştüğü yerlerde, kar yağmasını beklemeden kış lastiğine geçmek öneriliyor. Kış lastiğinin kauçuk bileşimi düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyor. Sırt deseni de karlı zeminde aracın tutunmasına ve fren yaparken kontrolün korunmasına yardımcı oluyor.

M+S VE KAR TANESİ İŞARETİ

Kış lastiği seçerken ilk bakılacak yer lastiğin yanağı. Buradaki M+S, İngilizce çamur ve kar anlamına gelen “Mud and Snow” ifadesinin kısaltması. Türkiye’de kış lastiği denetimlerinde M+S işareti de kabul ediliyor. Üç zirveli bir dağın içindeki kar tanesiyle gösterilen 3PMSF ise lastiğin standart kar tutuş testinde gerekli eşiği karşıladığını belirtiyor. Bu işareti bazı dört mevsim lastiklerinde de görebilirsiniz.

Kış boyunca otomobilinizi çoğunlukla yağmurlu veya kuru yollarda kullanıyorsanız, lastiğin bu zeminlerdeki performansına da bakın. Kar tanesi sembolü karlı zemindeki tutuşu, etiketteki ıslak zemin sınıfı ise yağmurlu havada frenleme açısından ayrı bir özelliği gösteriyor.

EBAT KODUNUN SONUNDAKİ İKİ İŞARET DE ÖNEMLİ

Bir lastiğin yanağında 205/55 R16 91H yazdığını düşünelim. Baştaki 205, milimetre cinsinden lastik genişliği. Ardından gelen 55’i yüzde olarak okumak gerekiyor. Bu örnekte yanak yüksekliği, genişliğin yüzde 55’i kadar. R harfi lastiğin radyal yapısını, 16 sayısı da uyumlu jantın inç cinsinden çapını gösteriyor.

Ölçünün sonundaki 91H de seçim yaparken işinize yarar. 91 yük endeksi, bir lastiğin 615 kilograma kadar yük taşıyabildiğini ifade ediyor. H ise saatte 210 kilometreye karşılık gelen hız sınıfı. Aynı ebatta satılan lastiklerin yük ve hız sınıfları farklı olabildiği için sipariş verirken kodun tamamını otomobil üreticisinin belirttiği değerlerle karşılaştırın.

LASTİK ETİKETİNDEKİ HARFLERİN ANLAMI

Kışı çoğunlukla yağmur altında geçiriyorsanız etiketteki ıslak zemin sınıfı, iki lastik arasında karar vermenize yardımcı olabilir. Bu sınıf, standart koşullarda yapılan ıslak fren testine dayanıyor. A’dan E’ye uzanan ölçekte A, testteki en yüksek tutuş sınıfını ifade ediyor.

Yakıt verimliliği de aynı harflerle gösteriliyor. Burada ölçülen özellik lastiğin yuvarlanma direnci. Düşük yuvarlanma direnci, aracın hareketini sürdürmesi için gereken enerjiyi azaltabiliyor. Etikette hoparlör simgesinin yanında gördüğünüz desibel değeri ise lastiğin dışarıya yaydığı sesi gösteriyor. Bu değer ayrıca A, B veya C harfiyle sınıflandırılıyor.

LASTİĞİN YAŞI VE ÜRETİM TARİHİ

Lastiğin yanağındaki dört haneli üretim tarihinin ilk iki rakamı haftayı, son iki rakamı yılı gösteriyor. Örneğin 3826 kodu, lastiğin 2026’nın 38’inci haftasında üretildiği anlamına geliyor.

Lastiğin ne kadar dayanacağını kullanım ve saklama koşulları da belirliyor. Japon Otomobil Lastiği Üreticileri Derneği, beş yıldır kullanılan lastiklerin uzman kontrolünden geçirilmesini öneriyor. Üretimden itibaren 10 yıl dolduğunda ise görünürde hasar olmasa bile stepne dahil lastiklerin tedbir amacıyla değiştirilmesini tavsiye ediyor. Çatlak, balon veya belirgin aşınma varsa kontrol için bu süreleri beklemeyin.

LASTİKLERİN SAKLANMASI

Sezon sonunda söktüğünüz lastikleri temizleyip kuruttuktan sonra serin, kuru ve doğrudan güneş almayan bir yerde saklayın. Jantsız lastikleri dik konumda tutabilirsiniz. Jantlı lastikleri ise yatay olarak üst üste koyabilir veya jantlarından asabilirsiniz.

HER ZAMAN DÖRT LASTİK!

Bazı sürücüler, otomobilin çekişine göre sadece ön veya arka tekerleklere kış lastiği takmayı tercih edebiliyor. Bu durumda ön ve arka tekerleklerin yol tutuşu farklı olacağından özellikle virajda ve frenleme sırasında aracın dengesini korumak zorlaşabilir. Otomobil önden, arkadan veya dört tekerlekten çekişli olsun, kış lastiğini dört tekerleğe birden takın.