Kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Üstündeki işaretler ne anlama geliyor?

Kış aylarında kar, buz ve soğuk havaların etkisiyle sürücüler ve araçlar için zorlu bir dönem de başlıyor. Bu zorlu şartlarda araçların ve kullanıcıların güvenliği için önemli maddelerden biri kış lastiği. Ülkemizde de, 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk yok, ancak gerekli şartlarda valilik kararıyla kış lastiği zorunlu hale getirilse de, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda mutlaka kullanılmalı. Kış lastiği denildiğinde akla karlı bölgeler gelse de aslında soğuk hava koşullarına uyum sağlamak için tasarlanmış. Hava sıcaklığının düştüğü durumlarda normal lastiklere göre daha iyi tutunma ve yol tutuşu sağlıyor. Özellikle karlı ve buzlu yollarda, araca uygun tercih edilmiş kış lastikleri sayesinde kayma riski azalır, fren mesafesi kısalır ve aracın kontrolü kolaylaşır. Bu da hem sürücünün hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini artırır.

KIŞ LASTİĞİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Kış lastikleri, üzerlerindeki "M+S" veya "Kar ve Dağ" işaretleriyle belli olur ve bu işaretler, lastiğin kış şartlarında kullanım için uygun olduğunu gösterir. “3 Peak Mountain Snowflake” (3PMSF) yani “3 Zirveli Tepe Kar Tanesi” lastiğin testlerde gerekli kriterleri karşıladığını gösterir. 3PMSF işareti olmayan lastikler kış lastiği statüsünde satılamaz. M+S işareti üretici tarafından konulurken, 3PMSF testlerinden başarıyla geçen lastikler "Kar ve Dağ" işareti taşıyabilir. Kış lastikleri takıldığında kardan çok kuru ve ıslak zeminlerde kullanılıyor. Yani sadece kar üzerinde iyi sonuç veren lastikler yerine kuru veya ıslak yolda da başarılı olabilecek lastikler tercih edilmeli.

UYGUN EBATLAR ÖNEMLİ



Yaz veya kış fark etmez lastik alınırken en önemlisi tabiki aracınıza uygun ebatlarda bir tercih yapmanız. Lastiklerin üzerinde örneğin 175/65 R15 gibi sayılarla bu ebatlar gösterilir. Burada 175, lastiğin genişliğini, 65 yanak ölçüsünü ve R15 ise çapını milimetre cinsinden ifade eder. Yani lastik seçiminde farklı ebatlar kullanılabilse de üreticilerin belirttiği verilere göre almak her zaman doğru olacaktır.



Aracınızın lastiklerindeki sayılar okunmuyor veya ikinci el ve farklı ebatlar kullanılmışsa, şoför kapısının iç kısmında üreticilerin doğru ebat ölçüleri yazıyor.

ETİKETLER BİZE NE ANLATIYOR?



Lastiklerin üzerindeki zorunlu olan etiketlerde belli derecelendirmeler bulunuyor.



-Yakıt Tüketimi: A’dan G’ye kadar sınıflandırılır.



-Fren mesafesi: A’dan G’ye kadar

80 km/sa hızda ıslak zeminde yapılan fren performansına bakıldığında, C sınıfı bir lastik E sınıfı bir lastiğe göre 5 metre, F sınıfı bir lastiğe göre 11 metre daha kısa bir fren mesafesi sunar.



-Gürültü (desibel): Sırasıyla Düşük-Sağlıyor-Yüksek olarak sınıflandırılır.



LASTİĞİN ÖMRÜ NEDİR?



Kış lastikleri için her zaman lastik ömrü veya raf ömrü en çok merak edilen sorundur. Burada şehir efsaneleri ile gerçekler birbirine karışır. Kullanılmamış sıfır lastiklerin raf ömrü 8-10 yıl arasında değişir.



Japon Otomobil Lastiği Üreticileri Derneği (JATMA), “Binek ve hafif ticari araçlara yönelik kullanılmış veya kullanılmamış (yedek-stepne dahil) lastikler, üretim tarihinden sonra 10 yaşını doldurmuş ise, gözle görünür herhangi bir hasara veya şekil bozukluğuna sahip olmasa bile yeni lastikler ile değiştirilmelidir.” diyor.



Bununla ilgili başta üretici firmalar veya otoriteler de benzer açıklamalar yapıyor.



Lastiklerin üretim tarihleri üzerinde Hafta/Yıl olarak belirtiliyor.