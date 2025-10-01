Maliyetler düştükçe sodyum iyon piller yaklaşıyor

Sektör uzmanlarına göre sodyum iyon bataryalar (SIB) ticari kullanıma doğru hızla ilerliyor. Önümüzdeki iki üç yıl içinde bu bataryalar kritik bir öneme sahip olacak.

İlk aşamada öncelik üretimi arttırmak ve maliyetleri düşürmek. Uzmanlara göre 2026'da büyük ölçekli ticari kullanımlar başlayacak.

LİTYUM BATARYALARDAN FARKI NE?

Enerji yoğunluğu lityum bataryalara göre daha düşük olan sodyum iyon bataryalar, daha yüksek iyon iletkenliği , hızlı şarj ve deşarj kabiliyeti ile düşük sıcaklıklarda daha güçlü performans sağlıyor.



Dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden CATL'a göre bu bataryalar 500 kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyor. Ayrıva şirkete göre bu bataryalar Çin pazarındaki binek araç talebinin yüzde 40'ını kaşıyabilir.

Sektörün beklentisine göre üretim arttıkça maliyetler düşecek. Hatta iki-üç yıl içinde yarı yarıya bir düşüş bekleniyor.