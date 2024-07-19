Manuel vites gözden düştü: Satılan 10 otomobilden 9'u otomatik

Otomobil üreticilerinin hızla veda ettiği manuel vitesli modelleri kullanıcılar da artık daha az tercih ediyor. Şehir içi kullanımca konfor isteyen otomobil kullanıcıları otomatik vitesli araçlara yöneliyor.

Ocak-Haziran döneminde satılan sıfır otomobillerin yüzde 90'ından fazlası otomatik şanzımanlı araçlar oldu. Burada küresel üretimin de manuel vitesten vazgeçmesi ve otomtik vitesli araç üretimilerinina artması etkili oluyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk yarısında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüyerek 577 bin 981 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 026 adet oldu.

Aynı dönemde otomatik şanzımanlı otomobiller; 418 bin 701 adetle yüzde 90,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 44 bin 254 adetle yüzde 9,6 pay aldı.

Yani bu dönemde satılan her 10 otomobilden 9'u otomatik vitesli.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 78'deydi. 2022 yılı aynı döneminde manuel vitesli araçlar yüzde 22,2 pay alırken, 2021'de yüzde 24,3, 2020'de yüzde 30,4, 2019'da yüzde 33,7, 2015 yılında ise yüzde 52,2 seviyesindeydi.

ODMD'nin ilk vileri olan 2006 yılı raproruna bakıldığında otomatik vitesli araçlaırn pazar payının yüzde 22 olduğu görülüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA FARK ARTACAK

Geleneksel ve elektrikli araçlar arasındaki en büyük farklardan biri de güç aktarma sistemi. Elektrikli araçlar çok vitesli şanzıman gerektirmez. Elektrik motorları anında güç sağladığı için devir yoluyla tork oluşturmasına gerek yoktur. Bu nedenle elektrikli araçların çoğulmasıyla birlikte manuel vitesli araçların payı daha azalacaktır.