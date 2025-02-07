Ocak ayında otomobil satışları düştü! Elektikli satışlarında artış devam ediyor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 13,9 azalarak 68.654 adette kaldı. Sadece otomobil satışlarına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 12,6 azalma ile 55.944 adetlik satış gerçekleşti.



Satışlara gövde tiplerine göre baktığımızda yine SUV otomobiller lider durumda. Ocaka yında satılan 10 otomobilin neredeyse 6 tanesi SUV. Yüzde 57,4 pay ve 32.136 adetlik SUV satışı yapıldı. SUV otomobilleri, yüzde 25,6 pay ve 14.296 adet ile sedan, yüzde 16,2 pay ve 9.078 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.



Türkiye'de ffabrika çalışmalarına devam eden BYD'nin Seal U DM-i modeli 1743 adetli satışla burada lider durumda. Elektrikli modeller arasında açık ara lider olan Togg T10X ise 1570 adetlik satışla en çok tercih edişen ikinci SUV model.



YAKIT TİPLERİNE GÖRE TERCİHLER

Benzinli otomobil satışları 27.130 adet ve yüzde 48,5 pay ile lidelerine devam ediyor. Hibrit otomobil satışları 16.642 adetle yüzde 29,7 pay ike ikinci, elektrikli otomobiller 6.225 adet ve yüzde 11,1 pay ile üçüncü sırada. Dizel otomobil satışları ise 5.767 adet ve yüzde 10,3 pazar payı ile arkasından geliyor. Otogazlı otomobil satışları ise sadece 180 adet oldu.



Motor hacminde ise 1600cc altı modeller yüzde 58.3 pay ile en çok tercih edilen araçlar.



EN ÇOK TERCİH EDİLEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER



Daha önce belirttiğim gibi Togg T10X'in burada açık ara lider durumda. Geçtiğimiz yıl sonuna doğru yeni modellerini ülkemize getiren BYD'nin ilk beş içinde iki modeli bulunuyor.

Listenin ikinci sırada 494 adetliks atış yapan BYD Atto 3 yer alırken BYD Dolphin ise 302 adet satışla 4. sırada. Listenin üçüncü sırasındaki KGM Torres EVX, 408 adetlik satış gerçekleştirdi. 5. sırada 263 adetle Mini Countryman ve 6. sırada Kasım ayında ülkemizde satışınına başlayanan Volkswagen ID.4, 234 adetlik satışla yer alıyor.